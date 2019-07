ilfogliettone

(Di domenica 7 luglio 2019) Le due facce dell'Italia della racchetta: se Fabio Fognini perde due volte, in campo e nelle imprecazioni anti-, Matteovince al termine di un'entusiasmante rimonta. Un successo che spalanca le porte al 23enne tennista romano della seconda settimana dei Championships. Alla seconda partecipazione al piu' importante Slam, l'italiano raggiunge dunque, per la prima volta in carriera, glidi finale, dove lo attende lunedi' il re di questi prati, Roger Federer, che ha vinto facile in tre set contro Lucas Pouille: 7-5, 6-2, 7-6 (4).Alla sfida contro il proprio idolo,arriva dopo avere giocato 12 match sull'erba e avere perso una sola volta. Prima il titolo di Stoccarda, poi la semifinale di Halle, ora l'exploit sui prati di Church Road dove, al termine di una batta lunga 4h19' - coincidenza, sul campo 18 della sfida infinita tra John Isner e ...

ilfogliettone : Wimbledon: storico Berrettini, è agli ottavi - - fabpmcg : RT @maxferraris: @fex_arp Io non capirò un cazzo di tennis. Ma Fognini non capisce un cazzo di come si sta al mondo. Invocare una bomba in… - maxferraris : @fex_arp Io non capirò un cazzo di tennis. Ma Fognini non capisce un cazzo di come si sta al mondo. Invocare una bo… -