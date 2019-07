Wimbledon 2019 | tutti gli italiani in campo oggi sabato 6 luglio | programma | orari e tv

Wimbledon 2019 - orari e programma di oggi (sabato 6 luglio) : ordine di gioco delle partite. Come vederle in tv e streaming : Dal momento che di pioggia non ne è prevista neppure oggi, quello cui stiamo per assistere è l’ultimo appuntamento della settimana con Wimbledon, che prima del tradizionale Middle Sunday celebra il completamento dei terzi turni maschili e femminili. Tornano in campo Roger Federer e Rafael Nadal, questa volta entrambi sul Centre Court ed opposti a francesi: lo svizzero si trova di fronte Lucas Pouille, lo spagnolo Jo-Wilfried Tsonga: ...

Wimbledon 2019 - i risultati del terzo turno maschie (5 luglio). Humbert sorprende Auger-Aliassime - Raonic liquida Opelka : Scattato il terzo turno del torneo di Wimbledon per quanto riguarda il singolare maschile: accede alla seconda settimana il bombardiere canadese Milos Raonic, che si sbarazza in tre partite dello statunitense Reilly Opelka ed ora sfiderà l’argentino Guido Pella, il quale, sempre in tre set, supera il sudafricano Kevin Anderson. Di parziali nel servono quattro al francese Benoit Paire per avere la meglio sul boemo Jiri Vesely, ora agli ...

Wimbledon 2019 - risultati torneo femminile : Simona Halep domina Victoria Azarenka - miracolosa rimonta di Cori Gauff : La partita clou della quinta giornata del singolare femminile di Wimbledon 2019 era il derby tra due ex numero 1 del mondo, una ancora competitiva come la romena Simona Halep e una molto meno come la bielorussa Viktoria Azarenka. Ebbene, Halep ha dominato col punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 6 minuti di gioco con Vika che si è portata avanti per 3-1 nel primo set ma da quel momento ha subito un terrificante parziale di 11 game a 1, va detto che ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Fabbiano perde con Verdasco - ok Djokovic. Miracolo Gauff - rimonta e ottavi a 15 anni! Auger-Aliassime eliminato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata Wimbledon 2019. Cominciano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Thomas Fabbiano va a caccia di un sogno contro Fernando Verdasco. Il pugliese cerca la prima qualificazione della sua carriera negli ottavi di finale di uno Slam e per raggiungere la seconda settimana ai Championships servirà superare il veterano ...

Wimbledon 2019 : Thomas Fabbiano costretto alla resa contro Verdasco. L’azzurro ko in tre set nel terzo turno : L’avventura di Thomas Fabbiano (n.89 del mondo) a Wimbledon termina qui. L’azzurro esce di scena nel terzo turno dei Championships sconfitto dallo spagnolo (n.37 del ranking) Fernando Verdasco con il punteggio di 6-4 7-6 (1) 6-4 in 2 ore e 21 minuti di partita. Un match nel quale la maggior profondità dell’iberico, soprattutto con il dritto, ha fatto la differenza nello scambio. Vero è che l’azzurro comunque è stato ...

LIVE Fabbiano-Verdasco 4-6 - 6-7 - 4-6 Wimbledon 2019 in DIRETTA : lo spagnolo vince in tre set e va agli ottavi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.45 Grazie per averci seguito, potete continuare a leggere il LIVE generale di giornata qui. Appuntamento alla prossima DIRETTA, il LIVE di Fabbiano-Verdasco termina qui. Buona serata da OA Sport. Fernando Verdasco batte Thomas Fabbiano 6-4 7-6 (1) 6-4. 4-6 Doppio fallo. 30-40 Se ne va il rovescio di Verdasco. 15-40 Ace. 0-40 Lo spagnolo costringe l’azzurro all’errore. 0-30 ...

LIVE Fabbiano-Verdasco 4-6 - 6-7 Wimbledon 2019 in DIRETTA : lo spagnolo guida - senza break - anche nel terzo set per 4-5 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Lo spagnolo costringe l’azzurro all’errore. 0-30 Sbaglia il colpo al volo di rovescio Fabbiano. 0-15 Doppio fallo. 4-5 CONTRObreak FABBIANO! 0-40 Altro gratuito di dritto! 0-30 Arriva il gratuito di dritto. 0-15 Fabbiano costringe all’errore di rovescio lo spagnolo. 3-5 Dritto vincente di Verdasco, che ottiene il break ed ora serve per il match. 30-40 La prima se ne va ...

