Volley femminile | Universiadi 2019 | risultati di oggi 6 luglio e classifiche Italia

Volley femminile - Finale Nations League 2019 : USA-Brasile. Data - programma - orari e tv : USA e Brasile si affronteranno nella Finale della Nations League 2019 di Volley femminile che andrà in scena domenica 7 luglio (ore 13.30) a Nanchino (Cina). Le due grandi favorite della vigilia se la vedranno in un atto conclusivo davvero da brividi, tra l’altro le due squadre si sono già incrociate nella fase a gironi dove la corazzata a stelle e strisce si è imposta per 3-1, chi riuscirà a spuntarla in questa rivincita? Le ragazze di ...

Volley femminile - Nations League 2019 : gli USA liquidano la Cina - super sfida al Brasile in Finale : Gli USA hanno sconfitto la Cina per 3-1 (25-11; 15-25; 25-17; 25-20) e si sono qualificati alla Finale della Nations League 2019 di Volley femminile, la corazzata a stelle e strisce tornerà in campo domani per affrontare il Brasile in un atto conclusivo assolutamente da non perdere. Le ragazze di coach Kiraly cercheranno di difendere il titolo conquistato lo scorso anno mentre le verdeoro proveranno a tornare sul trono a due anni di distanza ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia mai in partita - azzurre sottotono. Bisogna rialzarsi verso il preolimpico! : L’Italia si era presentata a Nanchino con il serio obiettivo di vincere la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si erano brillantemente qualificate alla Final Six del prestigioso torneo internazionale e andavano a caccia del risultato di lusso ma invece sono incappate in due sonore sconfitte contro Turchia e Cina: un pesantissimo 3-0 contro le anatoliche senza mai essere state in partita, un deludente 3-1 contro le asiatiche ...

Volley femminile - Nations League 2019 : il Brasile travolge la Turchia e vola in Finale - show delle verdeoro : Il Brasile ha travolto la Turchia con un roboante 3-0 (25-23; 25-15; 25-10) e si è qualificato alla Finale della Nations League 2019 di Volley femminile che domani giocherà a Nanchino contro la vincente di USA-Cina, semiFinale in programma a partire dalle ore 13.30. show assoluto delle verdeoro che hanno dominato la contesa in lungo e in largo, c’è stata storia solo nel primo set dove la compagine di coach Giovanni Guidetti è riuscita a ...

Volley femminile - Semifinali Nations League 2019 oggi : programma - orari e tv : Sarà un fine settimana senza Italia per la Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre hanno infatti clamorosamente fallito l’accesso alla semifinale rimediando due sconfitte contro Turchia e Cina nel girone eliminatorio e chiudendo in anticipo la trasferta asiatica. Nella prima delle due partite in programma oggi si ritroveranno di fronte Turchia e Brasile, con la formazione allenata da Giovanni Guidetti apparsa davvero ...

Volley femminile - Nations League 2019. Mazzanti : “Final Six dolorosa - l’Italia ha perso ritmo. Dobbiamo ritrovare certezze” : L’Italia è stata sconfitta dalla Cina per 3-1 ed è stata eliminata dalla Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre non sono così riuscite a qualificarsi alle semifinali del prestigioso torneo internazionale. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley. DAVIDE Mazzanti: “Per noi questa è stata una Final Six molto rapida e molto dolorosa. Sapevo che avremo ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Cina 1-3 - le pagelle delle azzurre. Non bastano i 38 punti di Egonu : L’Italia è stata sconfitta dalla Cina per 3-1 ed è stata eliminata dalla Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno dovuto dire addio al sogno di qualificarsi alle semifinali del prestigioso torneo internazionale: un risultato inatteso perché la nostra Nazionale si presentava tra le favorite agli atti conclusivi della manifestazione. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. PAOLA Egonu: 8. ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Cina 1-3 - azzurre eliminate! Addio semifinali - ko inatteso : L’Italia dice Addio al sogno di vincere la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre sono state sconfitte dalla Cina per 3-1 (25-17; 25-22; 22-25; 25-22) e non si sono qualificate alle semifinali del prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale, crollata ieri al cospetto della Turchia, viene travolta in maniera inattesa anche dalla compagine asiatica che si era presentata all’appuntamento senza le titolari. Le ...

LIVE Italia-Cina 0-2 Volley femminile - Final Six Nations League in DIRETTA. Azzurre in crisi anche nel secondo set - ora serve un miracolo : 22-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Murooooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaa 3-1 Out il servizio Cina 2-1 X. Liu con una buona dose di fortuna da zona 4 sulle mani del muro azzurro 2-0 Ancora Egonu in diagonale da zona 2 1-0 Egonu da zona 2 vincente 22-25 Vincente Gong da zona 2. Bosetti senza muro si fa difendere l’attacco e l’incubo azzurro continua. La Cina è a un set dalla semiFinale, l’Italia è a un set ...

LIVE Italia-Cina 0-1 Volley femminile - Final Six Nations League in DIRETTA. Azzurre sempre peggio. Le giovani padrone di casa passeggiano : 17-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Muroooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaa 3-1 Egonu!!! Contrattacco vincente sulle mani alte del muro da zona 2 2-1 Fallo di X. Liu in attacco 1-1 Esce la pipe di Y. Liu 0-1 Invasione a rete di Egonu 13.56: Sembrano appesantite le Azzurre. Oggi sta emergendo un problema più fisico che mentale: fatica negli spostamenti anche per chi, della velocità, fa un punto di forza. Ricezione, difesa, ...

LIVE Italia-Cina Volley femminile - Final Six Nations League in DIRETTA : azzurre a caccia della semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-9 La parallela di Egonu da seconda linea 5-9 Vincente l’attacco da zona 4 di Y. Lui 5-8 La pipe di Egonu 4-8 Ace con l’aiuto del nastro di Zheng 4-7 Vincente la parallela di Y. Liu da zona 4 4-6 Out l’attacco da seconda linea di Egonu. Già tre errori azzurri 4-5 Vincerte stavolta il tocco di seconda intenzione di Malinov 3-5 Ace X. Liu 3-4 Errore in attacco di Malinov senza ...

Volley femminile - Nations League 2019 : USA-Brasile 3-1 - le americane vincono il girone. Saranno l’avversario dell’Italia? : Gli USA hanno sconfitto il Brasile per 3-1 (25-18; 25-19; 20-25; 25-21) dopo 114 minuti di gioco e hanno così conquistato il primo posto nella Pool B alle Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile. Le statunitensi, che due giorni fa avevano avuto la meglio sulla Polonia, si sono imposte con grande autorevolezza contro le verdeoro che ieri si erano salvate soltanto al tie-break contro la compagine europea inserita all’interno ...

LIVE Italia-Cina Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : orario - tv - streaming e programma : Dopo un esordio decisamente deludente, la Nazionale italiana torna in campo per la seconda partita del girone eliminatorio della Final Six della Nations League 2019 di volley femminile in scena a Nanchino (Cina). La netta sconfitta contro la Turchia ha messo la formazione allenata da Davide Mazzanti con le spalle al muro e la sfida con la Cina rappresenterà un vero e proprio scontro diretto per accedere alla semifinale. Nella partita di questo ...

Lega Volley summer tour - al via la pallavolo da spiaggia femminile : Torna lo spettacolo della Serie A di pallavolo femminile sulle più belle spiagge italiane. Anche l'estate 2019 sarà caratterizzata dall'appuntamento con il Lega volley summer tour, il...