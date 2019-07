Volley femminile | Nations League 2019 | Italia mai in partita | azzurre sottotono Bisogna

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) L’si era presentata a Nanchino con il serio obiettivo di vincere ladi, lesi erano brillantemente qualificate alla Final Six del prestigioso torneo internazionale e andavano a caccia del risultato di lusso ma invece sono incappate in due sonore sconfitte contro Turchia e Cina: un pesantissimo 3-0 contro le anatoliche senza mai essere state in, un deludente 3-1 contro le asiatiche che tra l’altro sono scese in campo senza le titolari. La nostra Nazionale ha dovuto fare le valigie con largo anticipo senza giocarsi le semifinali e compiendo un passo indietro sotto il profilo del gioco, è mancato il ritmo come ha dichiarato il CT Davide Mazzanti, sono stati commessi troppi errori, si è faticato in attacco e in ricezione, non c’è stata incisività al servizio a muro: l’è sembrata ben lontana dal suo ...

finallyaxxx : RT @ale_garotta: Si ferma sul più bello la #Turchia nella Final Six di #VNL: ad approdare in finale è il #Brasile, che dà una lezione in tr… - ale_garotta : Si ferma sul più bello la #Turchia nella Final Six di #VNL: ad approdare in finale è il #Brasile, che dà una lezion… - zazoomblog : Volley femminile Nations League 2019: il Brasile travolge la Turchia e vola in Finale show delle verdeoro -… -