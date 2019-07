Viola Davis e il test del sacchetto di carta | perché Annalise Keating de Le Regole del

optimaitalia

(Di sabato 6 luglio 2019) Con la sua interpretazione dide Ledel Delitto Perfetto,ritiene di aver innescato un cambiamento storico per il piccolo schermo e non vuole certo fermarsi qui. Prima attrice di colore ad aver vinto sia un premio Oscar che un Emmy Award (proprio per il ruolo della, prima donna di colore a vincere come protagonista di una serie drammatica) e un Tony Award, laha raggiunto il successo in età matura, trovando non poche difficoltà nel farsi affidare ruoli di primo piano. E ha ben chiaro il. Tutto si spiega, secondo l'attrice premio Oscar per Barriere di Denzel Washington, con la "teoria deldi", una regola non scritta che ha dominato il sistema dei casting per cinema e tv per decenni, soprattutto per quanto riguarda i ruoli femminili, come ha spiegato in un'intervista a The Wrap. Quando vedi una donna di ...

OptiMagazine : #ViolaDavis e il test del sacchetto di carta: perché #AnnaliseKeating de #LeRegoledelDelittoPerfetto #HTGAWM ha fat… - Hena_hn : @TavoVallecillo Professor Annalise Keating (Viola Davis). ?????? - Jajo_4 : @simonesandri Comunque i gialli Viola rimangono sempre con LeBron, Davis e aggiungono Green. Non proprio gli ultimi arrivati -