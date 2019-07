Viminale vieta lo sbarco alla Alan Kurdi La ong | Non ci facciamo intimidire

blogo

(Di sabato 6 luglio 2019) La Guardia di Finanza ha notificato al comandante della- che ha salvato 65 naufraghi in mare - il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acqua italiane. L'ordine è arrivato direttamente dal, che vorrebbe impedire un nuovodi una Ong nel porto di Lampedusa dopo quello della Sea Watch. La nave della ong Sea-Eye nella notte aveva infatti comunicato di aver iniziato a navigare verso l'isola siciliana per approdare nel "porto sicuro più vicino"; l'organizzazione non governativa aveva inoltre puntualizzato di non essere disposta a farsi "da un ministro dell'interno".Dopo la notifica da parte della Guardia di Finanza la Sea-Eye ha pubblicato un nuovo tweet: "Abbiamo urgentemente bisogno di un porto sicuro. Stiamo aspettando in acque internazionali al largo dell'isola di Lampedusa. La guardia di finanza è venuta di persona per consegnare il decreto ...

Adnkronos : #AlanKurdi verso Lampedusa: Viminale vieta l'ingresso - Francesca30301 : RT @51fini: L'Alan Kurdi verso Lampedusa: «Non temiamo Salvini». Il Viminale vieta l’ingresso in acque italiane #EFFETTO VELLA https://t.c… - 51fini : L'Alan Kurdi verso Lampedusa: «Non temiamo Salvini». Il Viminale vieta l’ingresso in acque italiane #EFFETTO VELLA -