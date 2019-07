VIDEO – Parte il “calendario dell’Avvento” dei Fratelli La Bufala a Miami per

ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2019) “Forza Napoli a” Cresce l’attesa in Florida per l’arrivo del Napoli che sarà impegnato il 7 agosto in un’amichevole con il Barcellona. La pizzeria deiLadiBeach per celebrare la passione dei napoletani residenti ae accogliere quanti arriveranno per l’occasione ha dato il via ad una serie di iniziative partite con l’estrazione alla lotteria di un biglietto per la partita che è avvenuta il 3 luglio. Ma non è finita, nelle quattro settimane che ci separano dalla partita ilLametterà in palio altri quattro biglietti di tribuna tra i clienti che verranno a pranzare o cenare al ristorante e che siano residenti in Florida. ILasono sempre stati l’epicentro del tifo per il Napoli in Florida, teatro di scene di entusiasmo diventate assolutamente virali attraverso il web. L’esultanza al gol ...

