VIDEO Maverick Vinales MotoGP | “Seguire Marquez e restare in scia sarà importante…”

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Italia 2019 : “La Yamaha non è stabile - moto aggressiva al Mugello” : Le Yamaha hanno faticato terribilmente durante le prove libere del GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale motoGP. Criticità non solo per Valentino Rossi ma anche per il compagno di squadra Maverick Vinales che ha espresso i suoi problemi ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è stato difficile guidare la moto, non è stabile ed è difficile fare il tempo. Dobbiamo trovare la giusta stabilità per migliorare. E’ difficile guidare, ...