Victoria Beckham risponde a Mel B | Spice Girls? No grazie! Scelgo la famiglia e la

ilgiornale

(Di sabato 6 luglio 2019) Sandra Rondini Tutto finito trae le. La stilista intende dedicarsi solo alla suae alla sua carriera nella moda "Dire di no richiede coraggio e a me ne è servito molto per decidere di non andare in tour con lee passare per l’unica che diceva: 'Sapete, non mi va proprio di farlo perché le cose non sono più come un tempo' ”. Parola diche attraverso “Vogue Germany”, in cui posa nuda in copertina, strategicamente coperta da una giacca, ha volutore alle polemiche innescate da Mel B durante una puntata di “Good Morning Britain”. In quella occasione, intercettando il malumore dei fan che si aspettavano chefacesse, come promesso, una apparizione almeno a Londra, con marito e figli, per seguire il concerto finale di Wembley, Mel B aveva detto di non conoscere i motivi per cui lasembrava ...

Funambolo82 : Oggi sdraiato a letto sotto al condizionatore come ieri, nella stessa posa di ieri, con la stessa espressione di ie… - zazoomnews : Victoria Beckham spiega perché non ha preso parte alla reunion delle Spice Girls: “Preferisco la famiglia” -… - zazoomblog : Victoria Beckham spiega perché non ha preso parte alla reunion delle Spice Girls: “Preferisco la famiglia” -… -