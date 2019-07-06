romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 06-07-2019 ore 17:00: VIABILITÀ ROMA SABATO 06 LUGLIO 2019 ORE 15:20… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 16:30: VIABILITÀ DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 15… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORA RISOLTO, CODE DA RACCORD A TOR DE’ CENCI, IN DIREZONE LATINA, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE LATINA SULLA VI ALAURENTINA CODE PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI COLLE DEI PINI, NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORA RISOLTO, CODE DA RACCORD A TOR DE’ CENCI, IN DIREZONE LATINA, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE LATINA SULLA VI ALAURENTINA CODE PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI COLLE DEI PINI, NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 13:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; SULLA PONTINA, TRAFFICO RALLENTATO INVECE TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA; INFINE RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA ANZIO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE. SI RALLENTA INVECE SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE LADISPOLI; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI; SULLA PONTINA, TRAFFICO INTENSO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E CASTEL DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE SCORREVOLE. SI SEGNALANO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E PONTINA; PERMANGONO INVECE LUNGHE CODE SULLA A24 Roma-TERAMO TRA MANDELA E ROVIANO IN DIREZIONE ARSOLI; TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA E, AVANTI, TRA LA LAURENTINA E LA VIA DEL MARE, MENTRE, IN ESTERNA, CHIUSO AL TRAFFICO LO SVINCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE TANGENZIALE A SEGUITO DI UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 09:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA E, AVANTI, TRA LA LAURENTINA E LA PONTINA; SEMPRE SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN USCITA; SI RALLENTA INOLTRE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO LEGGERI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA; UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. LE VETTURE DELLA LINEA 87 IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSA PER LAVORI VIA COLLATINA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E IL CAVALCAVIA DEL G.R.A, LINEA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 19:20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA 24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 19:20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA 24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 5 LUGLIO 2019 ORE 18:50 VT-RI CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, EDIZIONE PER LE PROVINCE DI RIETI E VITERBO; A TUSCANIA IN PROVINCIA DI VITERBO TRAFFICO RALLENTATO IN VIA PANSANO TRA VIA DIAZ E VIA CANINO IN DIREZIONE VITERBO A CANINO SI RALLENTA SULLA STRADA REGIONALE 312 CASTRENSE ALL’ALTEZZA DI VIA TUSCANIA IN DIREZIONE MONTALTO DI CASTRO PERCORRENDO VIA CASSIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA BUFALOTTA E Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA 24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 5 LUGLIO 2019 ORE 17.50 LT-FR CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, EDIZIONE PER LE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE; PERCORRENDO LA VIA PONTINA A LATINA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DELLIDO E VIA ISONZO NEI DUE SENSI DI MARCIA A LATINA SULLA VIA APPIA SI STA IN CODA TRA CASAL DELLE PALME E TOR TRE PONTI NELLE DUE DIREZIONI A TERRACINA TRAFFICO RALLENTATO SULLA PRINCIPALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA, E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINVOLO PER TOR CERVARA ...