Via al conto alla rovescia per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro TIM con EMUI 9 1 | pronta la

(Di sabato 6 luglio 2019) Stanno arrivando oggi 6 luglio le prime segnalazioni da parte degli utenti in procinto di instre l'aggiornamento con9.1 a bordo dei propri20 e20 Pro TIM. Dopo la svolta portatavostra attenzione circa un paio di settimane fa per i dispositivi no brand, come avrete notato dal nostro approfondimento, questo sabato è opportuno evidenziare che anche i modelli più popolari tra quelli "marchiati" siano in procinto di fare questo passo. In particolare, ho raccolto segnalazioni da parte degli utenti interessati, che testimoniano come l'attesa dovrebbe essere agli sgoccioli per tutti quelli che sono ansiosi di provare9.1 a bordo dei propri20 ePro TIM. In particolare, dovrebbe essere possibile procedere con il download del pacchetto software via OTA, senza dover ricorrere ad HiCare come avvenuto con altri device nel corso delle ultime ...

