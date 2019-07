ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2019)ha deciso di partire con laper ilin Trentino. Nonostante in un primo momento avesse dichiarato di voler rinunciare per motivi personali. Secondo l’edizionedel Corriere della Sera la decisione potrebbe essere interpretata come un cambio rotta del francese. Si tratta di segnali dicon la, visto che non sono andate ancora a buon fine le trattative con Milan e Roma. Pradè ha detto no alle contropartite, sia per le offerte italiane che per quelle provenienti dall’estero, in particolare da Lione. L’unico nome che interessa ai viola è quello di Lucas Biglia, centrocampista argentino del Milan. Sarebbe questo, secondo il quotidiano, il profilo che potrebbe liberare. L'articoloper ililNapolista.

DiMarzio : Incontro ancora in corso @acmilan @acffiorentina: #maldini e #Massara da una parte, #Pradè e #Barone dall’altra. I… - napolista : #Veretout parte per il ritiro. Possibile riavvicinamento alla #Fiorentina Secondo il Corriere di Firenze la mancata… - LAROMA24 : Fiorentina: anche Veretout parte per il ritiro (FOTO) #AsRoma -