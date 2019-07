Vaccini | l' anagrafe salva i genitori | nessun obbligo di certificato alle

Anagrafe Vaccini - no obbligo certificati : 14.06 Non è necessaria la "corsa al certificato" per iscrivere i bambini a scuola. L'Anagrafe vaccinale, attivata dal ministero della Salute, evita ai genitori l'obbligo di presentare la certificazione delle vaccinazioni entro il 10 luglio, come prevedva il decreto Lorenzin ancora in vigore. Il sistema è del tutto automatizzato e sono le Asl a comunicare i dati alle scuole. Le irregolarità sono già state comunicate ai dirigenti scolastici, ...