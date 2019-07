Usa | litiga con il fidanzato e si vendica lasciando mancia da 4500 euro con la carta di

Usa - litiga con il fidanzato - si vendica lasciando mancia da 4500 euro con la carta di credito di lui : Lite tra fidanzati finisce con un arresto. Una donna statunitense lascia una mancia stellare alla cameriera (pari a 4500 euro), con la carta di credito del fidanzato, a insaputa di lui. Serina Wolfe è stata arrestata dalla polizia, con l'accusa di frode. L'episodio è accaduto lo scorso finesettimana in Florida.Continua a leggere

Lega e M5s litigano sugli aiuti alle famiglie. M5s accUsa Fontana di "giocare a tombola" sull'assegno unico : Anche gli aiuti alle famiglie fanno litigare Lega e Movimento 5 Stelle. Al ministro leghista della Famiglia, Lorenzo Fontana, che rilancia la proposta di un assegno unico per i figli fino a 26 anni, dopo l’ennesimo crollo delle nascite appena certificato dall’Istat, rispondono subito piccati gli alleati di governo, accusando il Carroccio di “giocare a tombola” con proposte poco credibili e che potrebbero costare fino a 60 ...

Beach volley - Campionato Mondiale Amburgo 2019. Le favorite del torneo femminile : tra i due litiganti Brasile e Usa potrebbero godere Australia e Canada : Brasile e Usa si sono ripresi lo scettro di grandissime scuole del Beach volley Mondiale dopo qualche anno di appannamento, a poco più di dodici mesi dall’appuntamento olimpico di Tokyo 2020. Ludwig/Walkenhorst, ma un po’ tutto il movimento tedesco, nelle passate tre stagioni, ha riportato in auge l’Europa in una disciplina, il Beach volley femminile, dove Brasile e Usa hanno fatto la voce del padrone per lustri interi ma ...

Bitter Sweet spoiler al 28 giugno : la Piran litiga con l'Aslan a caUsa di Demet : Nelle prossime puntate della nuova soap “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che i telespettatori italiani vedranno dal 24 al 28 giugno 2019, Demet non riuscirà a controllare la sua gelosia nei confronti di Ferit Aslan. La sorella di Deniz dimostrerà di rimpiangere la sua passata storia d’amore con il ricco architetto, anche quando suo marito Hakan tenterà di ucciderlo. La moglie di quest’ultimo, non appena si accorgerà della complicità tra ...

Avevamo litigato - vi chiediamo scUsa! Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio : I due cantanti napoletani avevano annullato le tre date del tour “Figli di un re minore” per “motivi organizzativi”: ora raccontano la verità sui social. Un confronto a muso duro sfociato in un brutto litigio: è questo il motivo per cui Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio hanno annullato le tre date del loro tour “Figli di un re minore”, previste per giugno. La verità è stata raccontata dai diretti interessati in un video affidato ...

Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio si scUsano con i fan : “Avete ragione - avevamo litigato” (video) : I tre concerti speciali Figli di un re minore erano previsti per il mese di giugno a Napoli ma sono stati rinviati a settembre. La comunicazione ufficiale accennava a "motivi organizzativi" ben lontani dalla verità raccontata dagli stessi artisti sui social attraverso un video. Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio si scusano con i fan per lo slittamento delle tre tappe del tour congiunto e confessano tutto: è vero, avevano litigato, ma poi hanno ...

Supervivientes - Colloricchio litiga con Violeta : lei accUsata di aver pianificato il flirt : Fabio Colloricchio torna a far parlare di se. L'ex tronista di Uomini e Donne è attualmente impegnato in una nuova avventura all'interno del reality Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi italiana. Il ragazzo ha conosciuto all'interno dei gioco Violeta Mangrinan, anche lei ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa. Tra i due è scoppiata la passione ed il tutto è stato filmato dalle telecamere. La ragazza, per stare con ...

Una Vita - spoiler : Antonito litiga con il padre Ramon a caUsa di Lolita : Due personaggi dello sceneggiato di origini spagnole “Una Vita” nei prossimi episodi italiani entreranno per l’ennesima volta in conflitto. Si tratta di Ramon Palacios che si scontrerà con il primogenito dopo avergli chiesto di recarsi a Parigi con lui e Trini per fare una sorpresa a Maria Luisa. Antonito andrà su tutte le furie quando verrà a conoscenza che suo padre non vuole che Lolita intraprenda il viaggio insieme a loro. Il cognato di ...

Il Segreto - anticipazioni : Isaac litiga con Antolina a caUsa di Alvaro ed Elsa : Negli articoli precedenti incentrati su Il Segreto è stato già anticipato che nelle prossime puntate italiane Elsa Laguna avrà una forte sintonia con il nuovo arrivato Alvaro Fernandez. L’ex fidanzata di Isaac, dopo aver aiutato il sostituto di Zabaleta a curare i cittadini contagiati dalla varicella, non riuscirà a fare a meno dell’uomo Dopo aver fatto fatica a nascondere di non aver ancora dimenticato la sorella del defunto Jesus, il Guerrero ...