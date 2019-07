Urgente | liberate la villa di via Scipione Capece | fate largo a Wanda Nara

ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2019) Da James a Manolas Non ce ne voglia James Rodriguez che attendiamo con spasmodica attesa, certi di inebriarci con giocate vellutate che faranno vacillare i nuovi sediolini del San Paolo. Non ce ne voglia Kastos Manolas il cui acquisto ha regalato un brivido ai papponisti più incalliti che lentamente si stanno convincendo che Koulibaly non sarà venduto e mestamente si stanno avviando verso una lunga e sofferta psicoterapia che prevederà ore e ore di sedute. Non ce ne voglia nemmeno Carlo Ancelotti vero artefice di questo miracolo napoletano. Lo amiamo a tal punto da poter dire che dipingerlo come il leader calmo e buono è una balla colossale che solo un gigante come lui poteva far passare. Carlo Ancelotti è un gigante e come tutti i giganti sa quando è il momento di passare all’azione. Non ci dilunghiamo. Ancora ci emozioniamo a vederlo scendere da un autobus a Dimaro con la borsa ...