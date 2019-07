Uomini e Donne | Rocco si sposerà e Gemma parla dei suoi ex in un' intervista

Volley - Universiadi 2019 : doppia vittoria per l’Italia. Gli Uomini liquidano la Svizzera - donne a valanga sugli USA : doppia vittoria per l’Italia del Volley alle Universiadi 2019. I ragazzi di coach Gianluca Graziosi hanno sconfitto la Svizzera per 3-0 (25-17; 25-23; 25-15) al PalaSele di Eboli, tutto estremamente facile per gli azzurri che possono contare su quattro elementi di lusso già visti all’opera durante la recente Nations League: l’opposto Giulio Pinali (13 punti), i centrali Alberto Polo (8) e Fabio Ricci (5), lo schiacciatore ...

Tennis - Universiadi 2019 : Ceppellini al terzo turno tra gli Uomini - Ortenzi al secondo - fuori Piludu tra le donne : Si compone di due vittorie ed una sconfitta il ruolino di marcia dell’Italia del Tennis alle Universiadi: Gian Marco Ortenzi avanza al secondo turno tra gli uomini e tornerà in campo domani, mentre è già ai sedicesimi Alessandro Ceppellini, che aveva un bye al primo turno. Purtroppo non riesce ad emularlo nel tabellone femminile Natasha Piludu, che nei trentaduesimi viene eliminata al termine di una lunga battaglia. Di seguito i risultati ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : Italia eliminata con gli ottavi sia con le donne che con gli Uomini : Dopo aver passato la prima fase a gironi come seconda del proprio raggruppamento sia al maschile che al femminile, si ferma agli ottavi di finale in entrambi i tabelloni la corsa dell’Italia del Tennistavolo alle Universiadi: uomini battuti per 0-3 dalla Russia, donne fermate con lo stesso punteggio dalla Romania. Tennistavolo MASCHILE ottavi di finale Cina-Polonia 3-0 Cile-Hong Kong 0-3 Francia-Svezia 2-3 Germania-Corea del Sud 3-0 Cina ...

Gossip Uomini e Donne : Andrea Zelletta non ci sta e replica agli hater : Andrea Zelletta attaccato dagli hater: lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne Spesso e volentieri molti personaggi del mondo dello spettacolo vengono presi di mira sui social dai classici leoni da tastiera. A quanto pare anche Andrea Zelletta di Uomini e Donne è stato attaccato molto duramente da questi hater. E dopo tante critiche e insulti arrivati nei suoi confronti e di quelli della sua fidanzata Natalia Paragoni, ha deciso di ...

Mondiale femminile di calcio - le donne ct battono gli Uomini : A una manciata di ore dalla conclusione del Mondiale di calcio femminile di Francia 2019 un verdetto già si può dare: le donne, nel ruolo di commissario tecnico, hanno surclassato gli uomini. In panchina d’altronde, sia nel calcio maschile che in quello femminile, non esistono limiti di genere e, dati alla mano, le allenatrici hanno ottenuto risultati decisamente migliori rispetto ai maschietti nel torneo iridato. Mondiali di ...

Uomini e Donne : Angela Nasti ripensa a Mattia Marciano? Il gossip : Angela Nasti di Uomini e Donne e Mattia Marciano: riavvicinamento all’orizzonte? Angela Nasti, prima di diventare tronista di Uomini e Donne, come tutti sapranno bene, ha avuto una lunga storia con Mattia Marciano. Motivo per cui l’ultima indiscrezione lanciata su di loro dal magazine Chi dalla sua pagina ufficiale instagram ha già acceso gli animi dei loro rispettivi fan. Di cosa si tratta? In pratica, secondo le voci di corridoio ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : riscatto azzurro. Italia vittoriosa sia con gli Uomini che con le donne : Conclusa la fase a gironi dei tornei a squadre del Tennistavolo alle Universiadi: odierno riscatto per l’Italia, vince sia la Nazionale femminile, che batte 3-0 gli USA, sia la Nazionale maschile, che ha la meglio per 3-0 sull’Australia. In entrambi i casi la formazione Italiana centra il secondo posto nel girone. Nel pomeriggio gli ottavi: tra le donne Italia-Romania, tra gli uomini Italia-Russia. Di seguito tutti i risultanti ...

Uomini e Donne - Rocco Fredella : "Mi sposo. Gemma? Non la perdonerò mai" : L'ex cavaliere del trono over pronto a fare il grande passo con Doriana Bertola. E su Gemma: "Non la perdonerà mai"

Uomini e donne - Raselli scrive 'Un abbraccio' alla Mennoia su IG : fan sognano il trono : Mancano circa due mesi all'inizio della stagione 2019-20 di Uomini e donne ma l'attenzione dei telespettatori è già rivolta verso coloro che potrebbero sedere sull'ambito trono a partire da settembre. Tra di essi, un nome continua a rimbalzare nei social network, trovando l'apprezzamento dei fan che lo vedrebbero volentieri nel ruolo di tronista. Si tratta di Giulio Raselli, che la scorsa primavera era sceso per corteggiare Giulia Cavaglià anche ...

Gossip Uomini e donne - frecciatina di Rocco alla Galgani : 'Mi ha deluso come persona' : La frequentazione di Rocco Fredella e Gemma Galgani ha tenuto banco per gran parte della stagione 2018-19 del Trono Over di Uomini e donne anche se poi essa si è conclusa nel peggiore dei modi. La dama torinese ha risposto di 'no' alla proposta del cavaliere al castello e da allora entrambi hanno preso strade separate, cominciando a conoscere altre persone sempre all'interno del parterre. Rocco ha quindi deciso di abbandonare prima del tempo la ...

Uomini e Donne - Stefano Torrese : Ecco Perchè è Finita con Pamela Barretta! : I fans di Uomini e Donne sono curiosi di capire come è andata a finire la storia turbolenta tra Stefano Torrese e Pamela Barretta. Lui in un’Intervista, svela dettagli importanti! Stefano Torrese e Pamela Barretta, un’ amore iniziato a Uomini e Donne, ma terminato in malo modo al di fuori del programma! Stefano Torrese è diventato un volto noto al mondo dello showbiz per aver partecipato al programma Uomini e Donne format senior. Ed ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : Italia sconfitta all’esordio sia tra gli Uomini che tra le donne : Sono iniziate le competizioni del Tennistavolo alle Universiadi: sconfitte all’esordio sia la Nazionale femminile, che cede 0-3 al Giappone, sia la Nazionale maschile sconfitta 0-3 dalla Cina. Di seguito tutti i risultanti odierni: Tennistavolo MASCHILE Gruppo 1 Risultati Cina-Italia 3-0 Cina-Australia 3-0 Classifica Cina 4 Italia 1 Australia 1 Gruppo 2 Risultati Giappone-Svizzera 3-0 Giappone-Polonia 3-0 Classifica Giappone 4 Svizzera ...

Uomini E DONNE/ Rocco Fredella sposa Doriana : e su Gemma... - Trono Over - : UOMINI e DONNE Over, Salvio e Luisa dopo la fine della stagione hanno deciso di vivere la loro storia d'amore lontani dalle telecamere.