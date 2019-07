Universiadi a Napoli | ecco i ?furbetti? della preferenziale | l?ira degli atleti

Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 6 luglio : programma - finali e azzurri : Universiadi 2019 Napoli: Risultati live di oggi sabato 6 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

Universiadi a Napoli - al nuotatore rubati dall'auto stereo e navigatore : Brutta avventura per Matteo Milli, nuotatore italiano molto conosciuto dagli appassionati che fa parte della spedizione italiana in queste Universiadi di Napoli e della Campania 2019. Dall?auto...

Judo - Universiadi 2019 : poche soddisfazioni per l’Italia nella seconda giornata a Napoli : Si è conclusa con poche soddisfazioni per l’Italia la seconda giornata di gare del Judo alle Universiadi estive 2019 di Napoli. Quest’oggi sono andate in scena sul tatami campano quattro categorie di peso del programma della manifestazione, con quattro azzurri impegnati nei -73, -81 kg maschili e -57, -63 kg femminili. Partendo dai -73 kg Andrea Gismondo è stato senza dubbio il migliore di giornata per il Bel Paese. Il nostro ...

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : primo oro per l’Italia - ora nona : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Napoli - atleta Universiadi truffato in via Marina con il trucco del «pacco» : «Un giovane straniero proveniente da una delegazione delle Universiadi, alloggiato in una delle navi da crociera che fungono da villaggio nel Porto di Napoli, è rimasto vittima di un...

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : Italia undicesima con due argento e cinque bronzi : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 5 luglio : argento per Rossi nel trap donne! : Risultati Universiadi 2019 Napoli di oggi 5 luglio 2019: programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti nella seconda giornata.

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : il coreano Daehun Park vince la gara di pistola 10m. Di Martino chiude 5° : Un trionfo da vero dominatore. Il coreano Daehun Park si aggiudica l’oro nella finale di pistola ad aria compressa uomini dalla distanza 10m, in queste Universiadi 2019. Nel poligono napoletano, l’atleta classe 1995 sbaraglia letteralmente la concorrenza totalizzando 243,8 punti – record della manifestazione – andando a imporsi sul suo più immediato inseguitore con un vantaggio di 5,3 punti. La medaglia d’argento ...

Universiadi 2019 NAPOLI/ Risultati live 5 luglio : azzurri avanti nella scherma : Risultati UNIVERSIADI 2019 NAPOLI di oggi 5 luglio 2019: programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti nella seconda giornata.

Universiadi 2019 – Chi è Erikah Seyama - l’atleta che ha ammaliato Napoli con il segreto… nei capelli [GALLERY] : L’atleta del Regno di Eswatini ha attirato su di sè le attenzioni del pubblico del San Paolo durante la cerimonia di apertura delle Universiadi, ma ha un segreto… La cerimonia di apertura delle Universiadi 2019 di Napoli ha regalato una inattesa protagonista, si chiama Erikah Seyama e proviene dal Regno di Eswatini, Stato dell’Africa meridionale. Durante la sfilata allo Stadio San Paolo si è presa gli occhi (e i cuori) di tutti ...

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : Dario Di Martino si qualifica per la finale di pistola 10m : Dario Di Martino ce l’ha fatta: il tiratore napoletano sarà nella finale della pistola 10m maschile delle Universiadi 2019. Il “padrone di casa” è riuscito, con l’ottavo e ultimo punteggio disponibile, a qualificarsi per il contest che dalle 14.30 assegnerà poi le medaglie nella kermesse partenopea. Positivo lo score di 573, con il quale il campano è riuscito a rimanere aggrappato al gruppo dei migliori di cui fanno parte ...

Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 5 luglio : bene scherma - azzurri KO nel rugby : Risultati Universiadi 2019 Napoli di oggi 5 luglio 2019: programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti nella seconda giornata.

Universiadi 2019 NAPOLI/ Risultati live 5 luglio : al via con scherma e nuoto! : Risultati UNIVERSIADI 2019 NAPOLI di oggi 5 luglio 2019: programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti nella seconda giornata.

Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 5 luglio : programma - finali e azzurri in gara : Risultati Universiadi 2019 Napoli di oggi 5 luglio 2019: programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti nella seconda giornata.