Universiade | giornata di riposo per gli azzurrini dopo la vittoria contro l’Ucraina

(Di sabato 6 luglio 2019) Ventiquattro ore di. Un lusso per gliin ritiro a Fisciano, oggi è l’unico giorno diin questache va di corsa: da domani, infatti, si riprenderanno gli allenamenti in vista della partita crucialeun’avversaria da ‘scegliere’ tra Francia, Brasile e Sudafrica, squadre del girone C. Il quarto di finale l’Italia lo giocherà martedì prossimo a Benevento alle 21. Il ct Arrigoni era molto soddisfattoladi ieri. Ha cambiato quasi totalmente la formazione rispetto alla partita inauguraleil Messico e i fatti gli hanno dato ragione. In conferenza stampa ha spiegato che continuerà a comportarsi così fino alla fine: “I criteri con i quali ho scelto i 20 ragazzi che sono qui erano proprio questi: li volevo motivati e pronti anche ad accettare quando non giocano. E tutti si sono fatti trovare con lo spirito ...

