Una Vita anticipazioni | SAMUEL arrestato ma… quanto resta in carcere?

(Di sabato 6 luglio 2019) Il ritrovamento del cadavere di Jaime (Carlos Olalla) darà il via ad una serie di sorprendenti dinamiche nelle prossime puntate italiane di Una. Eh sì: se ci avete letto in precedenza, sapete già che sarà Diego (Ruben De Eguia) a ritrovare il corpo senzadel padre e tutto ciò creerà i presupposti per l’arresto di(Juan Gareda)… Una, news:Lesegnalano che gli inquirenti fin da subito si convinceranno della colpevolezza diperché accanto ai resti di Jaime troveranno un fermacarte (di proprietà del giovane) che sarà identificato come l’arma del delitto., anche se in realtà ha davvero commesso il crimine, dirà ovviamente di essere innocente e capirà che è stata la terribile Ursula (Montse Alcoverro) ad incastrarlo costruendo una falsa prova.infatti ha ucciso Jaime strangolandolo, non di certo colpendolo ...

