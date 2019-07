Una collisione cosmica racconta la storia dell’asteroide Vesta

L’acqua presente sulla Terra grazie alla LUna e ad Una violenta collisione : Senza la Luna non ci sarebbe vita sulla Terra. questo è quanto emerge da un nuovo studio, secondo il quale L’acqua sul nostro pianeta sarebbe arrivata per merito del nostro satellite, o meglio, grazie alla sua formazione 4,4 miliardi di anni fa a seguito della collisione di un oggetto della grandezza di Marte con il nostro pianeta. L’oggetto in questione – spiega Global Science – è conosciuto come Theia e finora si è pensato che ...