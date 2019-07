Ultime Notizie Roma del 06-07-2019 ore 08 | 10

Ultime Notizie Roma del 06-07-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione studio Roberta Frascarelli nuovo scontro governo MG sulla nave Alex mediterranea con 54 migranti a bordo e sulla Alan kurdi della tedesca che ne ha soccorsi 65 * la prima già d’accordo con un’altra Mentre per la seconda il governo di Davino ha chiesto un porto sicuro senza una risposta sono state trasferite dalla Alex su una motovedetta della Guardia Costiera i primi 13 ...

Ultime Notizie Roma del 05-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l'informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno prima di occuparsi dei rifiuti a Roma andiamo a Milano perché il sindaco Giuseppe sala ex amministratore delegato di Expo è stato condannato a sei mesi di reclusione convertiti in una pena pecuniaria di €45000 nel processo Milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione di due

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Mediterranea : trasbordo migranti in corso - 5 luglio - : Ultim'ora, Ultime notizie di oggi. Mediterranea: trasbordo migranti dall'Alex alle motovedette della guardia costiera, in corso, 5 luglio 2019,

Ultime Notizie Roma del 05-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l'informazione Buon pomeriggio dalla in studio Giuliano Ferrigno cronaca in apertura il sindaco di Milano Giuseppe sala ex amministratore delegato di Expo è stato condannato a sei mesi di reclusione convertiti in una pena pecuniaria di €45000 nel processo Milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione dei due verbali con cui nel maggio del 2012

Libia Ultime Notizie : a che punto è la battaglia per il controllo del paese? : Libia ultime notizie: a che punto è la battaglia per il controllo del paese? Ad ormai tre mesi dall’avvio della campagna per il controllo di Tripoli, lanciata dal generale Khalifa Haftar, la situazione politica e militare in Libia è ancora in stallo. Sul campo e nelle stanze della diplomazia rimangono forti difficoltà a superare la crisi in corso. A pagarne il prezzo sono soprattutto le migliaia di migranti rinchiusi nei centri di ...

Ultime Notizie Roma del 05-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio sembra risolversi nuovo caso giusto corso di migranti una nave militare di Malta trasferirà La Valletta ai 55 salvati in mare da nave Alex dell'origine Mediterranea Saving humans al largo Invia mentre Italia accoglierà 55 migranti che sono a Malta l'annuncio e del governo maltese mentre Veliero della LG da stamani a largo di Lampedusa aveva

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Arezzo - maestra fermata per violenze - 5 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Una maestra di un asilo nido privato della provincia di Arezzo, fermata per violenze, 5 luglio 2019,

Scuola - assunzioni docenti Ultime Notizie : ‘Verso supplenze record - Miur sta commettendo un gravissimo errore’ : Nonostante i proclami del ministro dell’Istruzione, Bussetti, in merito alla nuova ‘stagione dei concorsi‘, si preannuncia un settembre ‘drammatico’ per la Scuola pubblica italiana, soprattutto per quanto riguarda le regioni settentrionali dove la vacanza di posti sarà superiore rispetto allo scorso anno. Sull’avvio del nuovo anno scolastico andrà sicuramente a pesare la questione riguardante i ...