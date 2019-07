UK | la Disney vieta ad un padre di mettere Spider Man sulla tomba del figlio di 4 anni

Blastingnews

(Di sabato 6 luglio 2019) Lloyd Jones, papà 36enne, non potrà onorare la memoria delletto Ollie, morto pochi mesi fa a soli 4. L'uomo, infatti, si è visto negare la possibilità diun'immagine raffigurante-Mandel suo bambino. La, ha giustificato il divieto sostenendo di voler preservare la magia dei suoi personaggi. L'incredibile vicenda è accaduta nella piccola città inglese di Maidstone (nella contea del Kent). Ollie adorava-Man Il piccolo Ollie Jones è mancato nel dicembre scorso per una gravissima malattia genetica. All'età di soli 2, i medici gli avevano diagnosticato una forma particolarmente rara e aggressiva di leucodistrofia (una patologia legata al metabolismo anomalo della mielina). Nonostante fosse condannato alla paralisi ed alla morte, Ollie, era un bimbo pieno di vita e adorava i supereroi e in particolare,-Man. Il piccolo, come ha ...

