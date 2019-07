“Tutta nuda!” Belen Rodriguez senza limiti | lo scatto fa impazzire i fan

caffeinamagazine

(Di sabato 6 luglio 2019)ha deciso di mettere a segno un nuovo colpo sexy in questa calda e rovente estate 2019. Attivissima sui social, dove conta oltre 8 milioni e mezzo di followers, la showgirl ha pubblicato un post che ha fatto letteralmente girare gli occhi a mezza Italia. Si tratta di una foto sena veli per una campagna pubblicitaria, precisamente per i 10 anni di Cotril. E nel momento in cui scriviamo i mi piace sotto questohanno abbondantemente superato le 230 mila. Numeri importanti, che sanciscono non solo la bellezza di, sul quale ormai siamo tutti d’accordo e non dobbiamo assolutamente aggiungere nulla. Ma che testimoniano in modo particolare quanto il pubblico italiano sia affezionato a questo personaggio. E tantissimi sono i commenti delle celebrità: dalla cantante Noemi che commenta con quattro cuoricini, a Valeria Marini che le risponde: “Spettacolare”. Ma anche ...

