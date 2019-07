Trema la California

huffingtonpost

(Di sabato 6 luglio 2019) La terra è tornata are nelladel sud, con un sisma di magnitudo 7.1 della scala Richter che è stato percepito nettamente anche a Los Angeles e persino a Las Vegas. E’ il più forte terremoto in due decadi, ma attualmente non sono stati segnalati danni di rilievo o vittime.Come nel sisma di giovedì scorso con la scossa di magnitudo 6.4, l’epicentro del sisma si trova a circa 17 km dalla piccola città di Ridgecrest: a quanto affermano i sismologi, farebbe parte di quella che viene chiamata una “sequenza sismica”.Gli abitanti, riferisce la Cnn, parlano di pavimenti che sembravano muoversi sotto i loro piedi e di edifici che vacillavano vistosamente. Anche l’elettricità saltata in ampie zone della città, mentre i vigili del fuoco segnalano numerosissime chiamate per incendi.Il sisma di ...

