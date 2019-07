Travolta sulle strisce pedonali | nulla da fare per la prof in pensione | è morta

Improvviso nubifragio sulle Dolomiti - esonda torrente : Daniela muore Travolta dall’acqua : La vittima è Daniela Persano originaria della provincia di Forlì Cesena che era in vacanza in Trentino con il marito. Mentre i compagni sono riusciti a guadare il fiume, la donna è stata spinta via da una improvvisa ondata di acqua. Il suo corpo senza vita stato ritrovato, dopo circa un'ora di ricerche, 300 metri più a valle.