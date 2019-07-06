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Traffico Roma del 06-07-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 06-07-2019 ore 12 | 30 VIABILITÀ Roma SABATO 06 LUGLIO 2019 ORE 11:20   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 06-07-2019 ore 12:30 (Di sabato 6 luglio 2019) VIABILITÀ Roma SABATO 06 LUGLIO 2019 ORE 11:20   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI   BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA L’EUR E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA Traffico RALLENTATO INVECE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E CASAL PALOCCO VERSO OSTIA. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA. CHIUSA TEMPORANEAMENTE PIAZZA LOTARIO PER UN INTERVENTO ALLA RETE ELETTRICA TRA VIA LIVORNO E VIA LUIGI PIGORINI. LA RIAPERTURA IN MATTINATA. PER LAVORI CHIUSA VIA CESARE LOMBROSO TRA VIA EZIO SCIAMANNA E VIA DI TORREVECCHIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. ISTITUITO IL SENSO UNICO DI MARCIA TRA VIA EZIO SCIAMANNA E VIA ANDREA VERGA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO VI INFORMIAMO CHE OGGI SABATO 6 LUGLIO E DOMANI ...
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