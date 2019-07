Tour de France | Teunissen emozionato | “un sogno che si avvera | mai avrei pensato di

Tour de France : vince a sorpresa Teunissen nella prima tappa - caduta di Thomas : È un nome completamente a sorpresa, quello di Mike Teunissen, a prendersi la prima maglia gialla del Tour de France. La corsa più importante del ciclismo è scattata oggi con una frazione attorno a Bruxelles che ha portato i corridori sulle strade delle classiche del nord. Un tratto di pavè ha aperto la bagarre già nelle fasi centrali, ma sono state soprattutto diverse cadute a caratterizzare la tappa. È finito a terra anche Fuglsang, ferito al ...

Seconda tappa Tour de France 2019 : percorso - altimetria e favoriti : Seconda tappa Tour de France 2019: percorso, altimetria e favoriti Finalmente è tempo di Tour de France 2019. Il percorso della 106a edizione della Grand Boucle Francese si snoda su una distanza di 3.460 km totali, che partono in Belgio da Bruxelles il 6 luglio e arrivano agli Champs Elysees a Parigi il 28 dello stesso mese. Si tratterà ovviamente di tre settimane molto dure, in mezzo alle quali i corridori avranno due giorni di riposo, ...

Tour de France 2019 - tutte le classifiche dopo la prima tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Il Tour de France 2019 propone quattro classifiche principali: generale (maglia gialla), scalatori (a pois), punti (verde), giovani (bianca). Di seguito tutte le classifiche al termine della prima tappa. maglia GIALLA (CLASSIFICA generale): 1 MIKE TEUNISSEN 87 TEAM JUMBO – VISMA 04H 22′ 37” – B : 10” – 2 PETER SAGAN 11 BORA – HANSGROHE 04H 22′ 41” + 00H 00′ 04” B : 6” ...

Tour de France 2019 - Mike Teunissen : “Non riesco ancora a crederci - potevo soltanto sognare una vittoria di questo genere” : Difficile immaginare una sorpresa più grande per la prima tappa del Tour de France 2019. Tra le tante stelle attese sul traguardo di Bruxelles, in Belgio, ad avere la meglio e conquistare la maglia gialla è stato l’olandese Mike Teunissen (Jumbo-Visma), corridore che avrebbe dovuto aiutare il connazionale Dylan Groenewegen se una caduta nell’ultimo chilometro non avesse tagliato fuori dalla lotta per il successo il velocista di punta ...

Tour de France – Colbrelli e Nizzolo centrano la top-5 nella prima tappa - le loro sensazioni a caldo : I due italiani hanno chiuso tra i primi cinque, commentando con il sorriso la prestazione fornita nella prima tappa dell’edizione 2019 del Tour Giornata positiva per quanto riguarda gli italiani al Tour de France, Giacomo Nizzolo e Sonny Colbrelli infatti centrano la top five al termine di una prestazione davvero convincente. AFP/LaPresse Queste le parole del velocista della Dimension Data nel post tappa alla Rai: “le curve ...

Teunissen vince al Tour de France e non ci crede : c'è speranza per tutti : Mike Teunissen ha vinto la prima tappa del Tour de France 2019. L'olandese, che è apripista di Dylan Groenewegen, conquista anche la maglia gialla. Alle sue spalle si è piazzato Peter Sagan che ha preceduto Caleb Ewan, Giacomo Nizzolo e Sonny Colbrelli. A seguire la seconda puntata del racconto c

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : tutti i big appaiati dopo la prima tappa - Vincenzo Nibali il migliore sul traguardo : Non ci sono distacchi tra i big al termine della prima tappa del Tour de France 2019, la frazione pianeggiante con arrivo e partenza a Bruxelles non ha regalato grandissime sorprese per quanto riguarda il cronometro anche se la giornata odierna è stata caratterizzata da due cadute importanti: quella di Jakob Fuglsang a 18 km dal traguardo e quella di una trentina di corridori all’interno dell’ultimo chilometro. La classifica dei ...

Classifica Tour de France 2019 - prima tappa : Mike Teunissen indossa la maglia gialla - nessun distacco tra i big : Mike Teunissen ha vinto la prima tappa del Tour de France 2019, il belga si è imposto sul traguardo di Bruxelles vincendo una volata lunghissima davanti a Peter Sagan. L’alfiere della Jumbo Visma ha festeggiato dopo la caduta del compagno di squadra Groenewegen e ha così indossato la prima maglia gialla di questa Grande Boucle. Non ci sono stati distacchi tra i big ma questa frazione è stata movimentata da due cadute: quella di Fuglsang a ...

Tour de France – Sagan beffato al fotofinish - Teunissen vince a sorpresa la 1ª tappa e si prende la maglia gialla : Il corridore del Team Jumbo Visma si impone per pochissimi millimetri sullo slovacco, prendendosi così la prima maglia gialla del Tour de France Finale mozzafiato nella prima tappa del Tour de France, a sorpresa vince Mike Teunissen che beffa per pochissimi millimetri Peter Sagan. Una volata atipica quella andata in scena sul traguardo di Bruxelles, con il nome del vincitore ufficializzato solo dopo pochi minuti, il tempo di valutare il ...

Tour de France 2019 - la seconda tappa di domani : cronometro a squadre Bruxelles Palais Royal-Brussel Atomium. Altimetria - programma - orari e tv : Subito un primo punto di svolta per quanto riguarda il Tour de France 2019. In programma la seconda tappa, si resta in Belgio per una cronometro a squadre, sempre nella Capitale, da Bruxelles Palais Royal a Brussel Atomium: 27,6 chilometri che daranno una prima scremata alla classifica generale. Tante le compagini ben attrezzate pronte a portare avanti i propri capitani. Potrebbe cambiare anche la Maglia Gialla. Andiamo a scoprire ...

Tour de France 2019 - bruttissima caduta di Jakob Fuglsang. Escoriazioni e sangue sul volto - grande dolore per il danese : Doveva essere una prima tappa senza particolari emozioni fino alla volata che metteva in palio la prima magia gialla e invece il Tour de France 2019 ha regalato subito un’incredibile colpo di scena: Jakob Fuglsang è caduto quando mancavano 18 km al traguardo di Bruxelles. Il capitano dell’Astana, uno dei grandi favoriti della vigilia quantomeno per il podio conclusivo a Parigi, è volato a terra e si è fatto molto male: Escoriazioni ...

Tour de France – Brutta caduta per Fuglsang nel corso della 1ª tappa - volto insanguinato per il danese [VIDEO] : Il corridore dell’Astana è caduto a 18 km dal traguardo della prima tappa del Tour de France, subendo un duro colpo al viso Non è cominciato benissimo il Tour de France per Jakob Fuglsang, il corridore dell’Astana infatti è stato coinvolto in una Brutta caduta nel corso della prima tappa della Grande Boucle. A diciotto chilometri dal traguardo, il danese è finito a terra insieme ad altri tre avversari, subendo un colpo alla ...

Tour de France - la diretta televisiva su Rai 2 : Parte sabato 6 luglio alle 14 su Rai2 il Tour de France 2019 e la seconda rete di viale Mazzini dedicherà alla corsa ciclistica ben 4 ore di diretta al giorno, ma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. La competizione, che parte da Bruxelles e termina a Parigi, sarà raccontata con oltre 100 ore live sui canali Rai da Francesco Pancani e Marco Saligari, con Andrea De Luca, Beppe Conti e tanti ospiti collegati dallo studio Rai ...

Tour de France 2019 - un italiano nominato Presidente del Collegio di Giuria. Gianluca Crocetti ai vertici : Oggi si apre il Tour de France 2019 con la prima tappa, una frazione per velocisti con partenza e arrivo a Bruxelles. Nella capitale del Belgio si assegnerà la prima maglia gialla che con buona probabilità finirà sulle spalle di un velocista, la Grande Boucle incomincerà la sua avventura in maniera soft ma poi ci aspetteranno tre settimane di grande spettacolo. L’Italia ha iniziato positivamente la corsa a tappe più prestigiosa al mondo: ...