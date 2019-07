Torino | trasloco per il preliminare di Europa League | si pensa alla Dacia Arena DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Niente debutto in casa, all’Olimpico Grande, per i granata di Mazzarri. Ildeve infatti fare i conti con la concomitanza del concerto della coppia Pausini-Antonacci nello stesso giorno della sfida dicontro la vincente di Kukesi (Albania) e Debreceni (Ungheria). Il 25 luglio, ilgiocherà in un altro stadio. Due le ipotesi: ladi Udine o il Moccagatta di Alessandria. Ilaveva chiestoUefa l’inversione del campo, perché sapeva di non poter disputare la gara d’andata nel suo stadio, ma l’ente che governa il calcio europeo si è rifiutato, così come le due squadre che potrebbero sfidarlo. L'articoloper ildi: siCalcioWeb.

