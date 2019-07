Tiro con l’Arco – World Cup | l’Italia sfiora il podio mixed team compound | domani altre

FOTO – Napoli - riTiro Dimaro 2019 : arriva Ancelotti - con lui anche Chiriches e Tonelli : Napoli, ritiro Dimaro E’ arrivato a Dimaro il tecnico azzurro Carlo Ancelotti, che sorridente ha salutato tutti i tifosi napoletani. Presenti anche Vlad Chiriches e Lorenzo Tonelli, quest’ultimo di rientro dall’esperienza alla Sampdoria. Leggi anche ULTIM’ORA – Inter, Marotta annuncia: “Icardi non rientra nel progetto di Conte: è sul mercato!…” Potrebbe interessare anche Radio Kiss Kiss Napoli – Il Napoli in ...

TiroMANCINO/ A Cattolica con 'Vento del sud' - brano made in Puglia - Notte rosa 2019 - : I TIROMANCINO protagonisti della Notte rosa 2019 di Cattolica insieme a Federica Carta e Shade. Il gruppo si esibirà sulle note di Vento del sud.

De Rossi ha deciso! Nessuna squadra dopo la Roma : sarà riTiro con un futuro in Nazionale : Daniele De Rossi ha fatto un passo indietro: Nessuna squadra al di fuori della Roma, dopo l’addio ai gialloRossi sarà ritiro. Per lui un futuro nella Nazionale italiana Nei giorni scorsi la notizia dell’addio di Daniele De Rossi alla Roma aveva scosso il mondo del calcio italiano. Il capitano giallorosso, dopo aver interrotto i rapporti con la società in merito al rinnovo del contratto, aveva dichiarato di voler vagliare diverse offerte ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Altro pass dal Tiro con l’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Equitazione - Global Champions Tour Parigi 2019 : ottimo secondo posto di Lorenzo De Luca - riTiro per Alberto Zorzi : Nella prima gara della tappa di Parigi del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, secondo posto per Lorenzo De Luca su Soory de l’Hallali, mentre si registra il ritiro di Alberto Zorzi su Vauban du Trio: questi gli odierni risultati degli italiani impegnati nella competizione transalpina. Vittoria per l’irlandese Darragh Kenny su Christos, che chiude con un netto in 65″78, con 0″33 ...

Fiorentina - i convocati per il riTiro : c’è Veretout : La Fiorentina si prepara ad essere protagonista nella prossima stagione, sono 29 i convocati da Vincenzo Montella per il ritiro che inizia domani a Moena (Trento). Nell’elenco figura anche Jordan Veretout che però è in odore di cessione, niente Moena per Vincent Laurini. Questo l’elenco completo dei convocati, diffuso dal sito ufficiale della Fiorentina: Baez, Baroni, Benassi, Biraghi, Castrovilli, Ceccherini, Chiorra, ...

Napoli riTiro Dimaro 2019 - la lista dei convocati : presenti 11 azzurrini! : La lista dei convocati per il ritiro di Dimaro La SSC Napoli ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di Dimaro 2019. Assenti i giocatori impegnati con le nazionali, presenti 7 Primavera Domani inizia il ritiro della Ssc Napoli in Val di Sole. Ecco la lista dei calciatori azzurri convocati da Carlo Ancelotti. Portieri: Orestis Karnezis, Davide Marfella (classe 99), Nikita Contini (classe 96), Hubert Idasiak (classe ...

Tiro con l’Arco – World Cup - l’Italia conquista altre due finali per la medaglia di bronzo : Dopo le due finali conquistate ieri, l’Italia si prende altre due possibilità di salire sul podio alla quarta tappa di World Cup di Berlino. L’obiettivo è stato centrato da entrambi i mixed team azzurri, olimpico e compound Continua a brillare l’Italia dell’Arco a Berlino. In Germania, dove si sta disputando la quarta e ultima tappa di Coppa del Mondo prima della Finale di Mosca, oggi è la giornata dei due mixed team azzurri. Mauro Nespoli ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2019 : doppia finale per il bronzo nelle gare miste per le coppie azzurre! : Arrivano altre due possibilità di podio per l’Italia nella quarta tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco in corso di svolgimento a Berlino, in Germania. Dopo una giornata in cui hanno brillato le ragazze del terzetto olimpico (finale per il primo posto con la Germania) ed un Mauro Nespoli sempre più punto di riferimento del nostro movimento (finale per il terzo posto e pass per le Finali di Mosca), quest’oggi sono ...

Lukaku all’Inter - rischio stallo : può andare in riTiro in Australia con lo United : stallo nelle offerte: l’Inter non alza la proposta al Man United, così Romelu Lukaku potrebbe partire per il ritiro in Australia con i Red Devils.“powered by Goal”Mentre le operazioni a centrocampo contiinuano in maniera positiva, l’attacco dell’Inter è l’unico reparto in cui i nerazzurri non hanno ancora inserito volti nuovi rispetto alla prossima stagione. Probabilmente in breve tempo non arriverà ...

Tiro con l’Arco – Coppa del Mondo : l’Italia brilla nella quarta tappa - le azzurre dell’olimpico in finale per l’oro : Mauro Nespoli vola alla sfida per il bronzo e conquista un posto per le finali di Mosca, così come Sergio Pagni nel compound. Le azzurre dell’olimpico sono in finale per l’oro Il quarto posto con conquista del pass per Tokyo 2020 ai Mondiali, le tre medaglie ai Giochi Europei e ora la finale per il bronzo di Coppa del Mondo. L’estate di Mauro Nespoli è un successo continuo, oggi a Berlino durante la quarta tappa di World Cup, ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2019 : Italia in finale per il primo posto col terzetto femminile! Nespoli perde in semifinale ma vola a Mosca : Arrivano ottime notizie per l’Italia da Berlino, in occasione della terza giornata di gare della quarta tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco. Quest’oggi si sono disputate le eliminatorie dei tabelloni individuali e a squadre (escluso il Team Mixed) fino alle semifinali, mentre le finali andranno in scena tra sabato 6 e domenica 7 luglio. Il primo grande squillo di giornata arriva in mattinata con la bella cavalcata ...