Terremoto in California | paura fino in Messico | la scossa più forte degli ultimi 20 anni

Terremoto in California - paura fino in Messico : è la più forte degli ultimi 20 anni - feriti e incendi [LIVE] : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.9 si è verificato nella California centrale alle 03:19:58 UTC (05:19:58 ora italiana, 20:19:58 del 5 luglio ora locale). L’epicentro è stato localizzato a 17,6 km da Ridgecrest, la stessa località colpita giovedì da un sisma di magnitudo 6.4: lo ha reso noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. La scossa è stata la più forte mai registrata nello Stato negli ultimi 20 anni. Secondo testimoni, il sisma ...

Terremoto - nuova scossa di magnitudo 6.9 nel sud della California : la più forte registrata in 20 anni : Il sisma è durato circa 30 secondi ed è stato sentito anche in Messico: non si registrano danni rilevanti

Stati Uniti : nuova scossa di Terremoto piu' potente in California. Panico a Los Angeles : A poco più di 36 ore di distanza dal forte terremoto che ha colpito il cuore della California, di cui vi parlammo qui, si è verificata una nuova scossa ancor più potente precisamente oggi 6 luglio...

Terremoto in California : paura fino in Messico per la nuova scossa - è la più forte degli ultimi 20 anni [LIVE] : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.9 si è verificato nella California centrale alle 03:19:58 UTC (05:19:58 ora italiana, 20:19:58 del 5 luglio ora locale). L’epicentro è stato localizzato a 17,6 km da Ridgecrest, la stessa località colpita giovedì da un sisma di magnitudo 6.4: lo ha reso noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. La scossa è stata la più forte mai registrata nello Stato negli ultimi 20 anni. Secondo testimoni, il sisma ...

Terremoto in California : nuova forte scossa fa tremare lo Stato USA [LIVE] : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.8 si è verificato nella California centrale alle 03:19:58 UTC (05:19:58 ora italiana, 20:19:58 del 5 luglio ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è Stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Terremoto in California: nuova forte scossa fa tremare lo Stato USA [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

In California c’è stata una nuova forte scossa di Terremoto : In California c’è stata una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 5.4: è stata sentita poco dopo le 16 italiane, quando lì erano le 7 del mattino. È stata la più forte di centinaia di scosse di assestamento che hanno

La California continua a tremare : lungo sciame sismico dopo il Terremoto avvertito da Las Vegas a Los Angeles [GALLERY] : Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nelle scorse ore in California: è stata di magnitudo 5.4 gradi della scala Richter secondo il servizio geologico americano USGS. Ieri, nella stessa zona, era stata registrata un scossa di magnitudo 6.4 che ha innescato un lungo sciame sismico, che prosegue ancora adesso, con eventi di minore entità. Venticinque anni dopo il sisma che provocò 57 morti, nel sud della California, è tornata la paura ...

Intenso Terremoto in California : la temibilissima faglia di Sant'Andrea non c'entra : Dopo il forte sisma di ieri in California (leggi qui le ultime notizie), in molti hanno pensato alla temibile faglia di Sant'Anrea, che si estende per circa 1.200 km attraverso la California, tra la...

Terremoto in California - gravi danni nella Searles Valley. Gli esperti : “ci aspettiamo altre scosse - anche più forti” [FOTO] : gravi danni in California per il Terremoto di magnitudo 6.4 che alle 10:33 locali di ieri (le 19:33 di ieri pomeriggio in Italia) ha colpito lo Stato degli USA con epicentro a Ridgecrest. La scossa è stata avvertita da decine di milioni di persone fino a Las Vegas e Los Angeles dove diversi edifici hanno oscillato in quella che doveva essere una mattina di festa per l’Independence Day. Alla scossa più importante ne sono seguite altre ...

Il più forte Terremoto degli ultimi 20 anni in California : Di magnitudo 6.4, è stato avvertito da Los Angeles a Las Vegas: l'epicentro è stato però in una zona scarsamente abitata e i danni sono stati limitati

Forte Terremoto di magnitudo 6.4 in California : Forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4 nel sud della California. Il sisma nel giorno della festa dell'Indipendenza.

Terremoto di magnitudo 6.4 in California nel Giorno dell'Indipendenza : Alle 10:33 (ora locale), proprio mentre si festeggiava il Giorno dell'Indipendenza, un Terremoto di magnitudo 6.4 della scala Richter ha colpito la California centro-meridionale. Secondo l'Usgs (United States Geological Survey) il sisma avrebbe avuto il suo epicentro appena 10 chilometri ad est-nordest della cittadina di Ridgecrest, nella contea di Kern, interessando direttamente una popolazione di circa 30 mila residenti locali. L'ipocentro ...

Terremoto di magnitudo 6 - 4 nella California meridionale : il più forte dal 1999 : La scossa è durata pochi secondi. L’epicentro è localizzato nella Searles Valley, nell’entroterra, circa 200 km a nord di Los Angeles

Intenso Terremoto in California : danni nella zona di Ridgecrest - evacuato un ospedale : Una intensa scossa di terremoto si è verificata alle 10.300 (19.33 ora italiana) nella California meridionale. A circa un'ora dalla scossa, il centro americano dell'USGS ha stabilito una...