Terremoto in California | nuova forte scossa fa tremare lo Stato USA LIVE

In California c’è stata una nuova forte scossa di Terremoto : In California c’è stata una nuova scossa di terremoto , di magnitudo 5.4: è stata sentita poco dopo le 16 italiane, quando lì erano le 7 del mattino. È stata la più forte di centinaia di scosse di assestamento che hanno

Intenso Terremoto in California : la temibilissima faglia di Sant'Andrea non c'entra : Dopo il forte sisma di ieri in California (leggi qui le ultime notizie), in molti hanno pensato alla temibile faglia di Sant'Anrea, che si estende per circa 1.200 km attraverso la California , tra la...

Terremoto in California - gravi danni nella Searles Valley. Gli esperti : “ci aspettiamo altre scosse - anche più forti” [FOTO] : gravi danni in California per il Terremoto di magnitudo 6.4 che alle 10:33 locali di ieri (le 19:33 di ieri pomeriggio in Italia) ha colpito lo Stato degli USA con epicentro a Ridgecrest. La scossa è stata avvertita da decine di milioni di persone fino a Las Vegas e Los Angeles dove diversi edifici hanno oscillato in quella che doveva essere una mattina di festa per l’Independence Day. Alla scossa più importante ne sono seguite altre ...