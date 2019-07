Terremoto in California | la scossa in diretta durante il tg | la reporter si ripara sotto

Terremoto - la California trema ancora : nuova scossa di magnitudo 7.1. La più forte degli ultimi 20 anni : La California trema ancora. E stavoltà fa ancora più paura. Una scossa di Terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Sud della California, dopo il sisma di giovedì di magnitudo...

Terremoto California 6 luglio 2019 : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata nella California centrale. La magnitudo è stata di 6.8, registrata alle 05:19:58 ora italiana. Aggiornamenti I media locali parlano di danni ad edifici, in particolare nella contea di San Bernardino. Ci sarebbero anche dei feriti. L'articolo Terremoto California 6 luglio 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Terremoto in California : potente sisma M7.1 su Ridgecrest. Video e immagini : Vi abbiamo informato poc'anzi della nuova fortissima scossa di Terremoto avvenuta in California, sempre nell'area di Ridgecrest, oggi 6 luglio 2019 alle 05.19 italiane. La scossa ha raggiunto,...

Terremoto in California - paura fino in Messico : è la più forte degli ultimi 20 anni - feriti e incendi [LIVE] : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.9 si è verificato nella California centrale alle 03:19:58 UTC (05:19:58 ora italiana, 20:19:58 del 5 luglio ora locale). L’epicentro è stato localizzato a 17,6 km da Ridgecrest, la stessa località colpita giovedì da un sisma di magnitudo 6.4: lo ha reso noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. La scossa è stata la più forte mai registrata nello Stato negli ultimi 20 anni. Secondo testimoni, il sisma ...

Stati Uniti : nuova scossa di Terremoto piu' potente in California. Panico a Los Angeles : A poco più di 36 ore di distanza dal forte terremoto che ha colpito il cuore della California, di cui vi parlammo qui, si è verificata una nuova scossa ancor più potente precisamente oggi 6 luglio...

In California c’è stata una nuova forte scossa di Terremoto : In California c’è stata una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 5.4: è stata sentita poco dopo le 16 italiane, quando lì erano le 7 del mattino. È stata la più forte di centinaia di scosse di assestamento che hanno