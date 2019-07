Terremoto di magnitudo 7 | 1 in California | paura fino in Messico | danni e feriti

Blastingnews

(Di sabato 6 luglio 2019) Un fortissimodi7.1 della scala Richter ha colpito la notte di ieri, Venerdì 5 luglio 2019, alle ore 22:19 (ora locale), il sud della. In particolare è stata interessata l'area di Ridgecrest, nella contea di Kern, un centro che ospita all'incirca 27 mila abitanti e che è già stato colpito, proprio nel Giorno dell'Indipendenza Americana, da un altro sisma di6.4 sulla scala Richter. Secondo l'Usgs (United States Geological Survey) l'evento, il più forte nell'area dall'Ottobre del 1994, è stato avvertito distintamente in tutta laa San Francisco e Sacramento.anche in altri stati degli USA, come Nevada e Arizona, ealle porte dele oltre, in particolare a Mexicali e Tichuana. Hanno tremato lungamente anche i grattacieli di Los Angeles. Vengono segnalati moltie diversi, ma non si conosce ancora ...

