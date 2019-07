Terremoto di magnitudo 7 1 in California | diversi feriti ed incendi

Terremoto - la California trema ancora : nuova scossa di magnitudo 7.1. La più forte degli ultimi 20 anni : La California trema ancora. E stavoltà fa ancora più paura. Una scossa di Terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Sud della California, dopo il sisma di giovedì di magnitudo...

Terremoto - la California trema ancora : nuova scossa di magnitudo 6.9. La più forte degli ultimi 20 anni : La California trema ancora. E stavoltà fa ancora più paura. Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il Sud della California, dopo il sisma di giovedì di magnitudo...

Terremoto - scossa di magnitudo 7.1 nel sud della California : la più forte in 20 anni : Il sisma è durato circa 30 secondi ed è stato sentito anche in Messico: non si registrano danni rilevanti

Terremoto in California : sisma di magnitudo 7.1 - il più forte degli ultimi 20 anni : Un sisma di magnitudo 7.1 ha fatto di nuovo tremare la terra Californiana, dopo il quello di 6.4 di giovedi scorso

Terremoto - nuova scossa di magnitudo 6.9 nel sud della California : la più forte registrata in 20 anni : Il sisma è durato circa 30 secondi ed è stato sentito anche in Messico: non si registrano danni rilevanti

Forte Terremoto di magnitudo 6.4 in California : Forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4 nel sud della California. Il sisma nel giorno della festa dell'Indipendenza.

Terremoto di magnitudo 6.4 in California nel Giorno dell'Indipendenza : Alle 10:33 (ora locale), proprio mentre si festeggiava il Giorno dell'Indipendenza, un Terremoto di magnitudo 6.4 della scala Richter ha colpito la California centro-meridionale. Secondo l'Usgs (United States Geological Survey) il sisma avrebbe avuto il suo epicentro appena 10 chilometri ad est-nordest della cittadina di Ridgecrest, nella contea di Kern, interessando direttamente una popolazione di circa 30 mila residenti locali. L'ipocentro ...

Terremoto di magnitudo 6 - 4 nella California meridionale : il più forte dal 1999 : La scossa è durata pochi secondi. L’epicentro è localizzato nella Searles Valley, nell’entroterra, circa 200 km a nord di Los Angeles

Independence Day di paura in California : Terremoto di magnitudo 6.6 - il più forte degli ultimi 20 anni. Attese scosse di assestamento M>5 [LIVE] : È un Independence Day di paura per il sud della California, colpito da un potente terremoto di magnitudo 6.6 (il servizio geologico statunitense ha rivisto al rialzo la stima), mentre le autorità avvisano che si attendono altre forti scosse di assestamento. Si è trattato del terremoto più forte a colpire il sud della California dal 1999, secondo la sismologa Lucy Jones. Secondo l’esperta, le scosse di assestamento probabilmente supereranno la ...

California - forte scossa di Terremoto : magnitudo 6.4 : Paura a Los Angeles e Las Vegas per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4 della scala Richter che ha avuto il suo epicentro nel sud della California,...

Terremoto di magnitudo 6 - 4 nella California meridionale : il più forte dal 1994 : La scossa è durata pochi secondi. L’epicentro è localizzato nella Searleas Valley, nell’entroterra, circa 200 km a nord di Los Angeles

Terremoto California : sisma magnitudo 6.4/ Video : paura a Los Angeles e Las Vegas : Terremoto in California: forte sisma di magnitudo 6.4. Video scossa: paura a Los Angeles e Las Vegas, le testimonianze anche sui social.

California - forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.4 : Paura a Los Angeles e Las Vegas per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4 della scala Richter che ha avuto il suo epicentro nel sud della California,...

Terremoto fortissimo in California : magnitudo 6.3 - avvertito anche a Los Angeles e las vegas : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita nel sud della California intorno alle 11 del mattino ora locale. Le prime stime parlano di un magnitudo pari a 6,6 (The U.S. Geological Survey), poi corretta a 6.3 dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro sarebbe localizzato nella Searles Valley, buna remota area di San Bernardino, nell’entroterra, 260 km a nord di Los Angeles, a una profondità di circa 10 km. La scossa, nonostante la ...