Terremoto 7 1 vicino Ridgecrest | feriti ed incendi

Terremoto di magnitudo 2.9 vicino a Caltanissetta : Terremoto di magnitudo 2.9 vicino a Caltanissetta La scossa è stata registrata alle 2:51 in provincia di Caltanissetta. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 38 km di profondità ed epicentro a Resuttano. Non si segnalano danni a persone o ...

Intensa scossa di Terremoto vicino la Kamcatka (Russia) : Una Intensa scossa di terremoto si è verificata alle ore 11.05 di oggi (italiane) nel Mare di Bering, nel Pacifico. Il terremoto, di magnitudo 6.3 sulla scala Richter secondo le prime stime...

Terremoto di magnitudo 3.6 vicino a Roma - tanta paura ma nessun danno : Terremoto di magnitudo 3.6 vicino a Roma, tanta paura ma nessun danno La scossa è stata registrata alle 22.43 di domenica vicino a Colonna. Oltre che nella Capitale, la terra ha tremato anche sul litorale. Sospesa e poi ripartita la circolazione della metro C. Il Mibac ha attivato l'unità di crisi Parole chiave: ...

Terremoto vicino Roma : avvertito fino a Latina e Frosinone. Raggiunto quinto grado mercalli per l'INGV : Vi abbiamo informato pochi minuti fa della scossa di Terremoto di moderata entità chiaramente avvertita a Roma e tutte le aree limitrofe e non solo. Stando alle numerose segnalazioni giunte in...

Terremoto di magnitudo 2.9 vicino a Potenza : Terremoto di magnitudo 2.9 vicino a Potenza L'epicentro del sisma, ad una profondità di 16 km, a 4 km dal capoluogo lucano e dalla città di Pignola. Al momento non registrano danni a cose o persone Parole chiave:

Terremoto : scossa magnitudo 3.4 avvertita vicino a Siena : Una scossa di magnitudo 3.4 è stata avvertita poco fa a Cetona, nel Senese. Nei minuti successivi si è sviluppato uno sciame sismico intorno al 2.2 di magnitudo. Il Terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv Roma.

Terremoto in Slovenia - scossa di magnitudo 3.0 vicino Lubiana [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito stamattina alle 08:54 la Slovenia, a 9.1km di profondità. La scossa s’è verificata pochi chilometri a ovest della capitale Lubiana, ed è stata distintamente avvertita nel Parco Naturale di Polhograjski Dolomiti. L'articolo Terremoto in Slovenia, scossa di magnitudo 3.0 vicino Lubiana [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto vicino a Barletta : magnitudo 3.9 : In provincia di Barletta si è registrato alle ore 10:13 di oggi, martedì 21 maggio 2019, un sisma di magnitudo 3.9.Ecco i dati INGV sulla localizzazione del Terremoto: 4 Km a SE di Barletta (94814 abitanti) 9 Km a N di Andria (100440 abitanti) 9 Km a W di Trani (56217 abitanti) 17 Km a W di Bisceglie (55422 abitanti) 26 Km a W di Molfetta (59874 abitanti) 35 Km a E di Cerignola (58396 abitanti) 38 Km a NW di Bitonto (55540 abitanti) 49 Km a ...

Terremoto - forte scossa in Puglia : «Magnitudo 3.9» - epicentro vicino Barletta. Scuole evacuate e gente in strada a Bari e Foggia : Altra scossa di Terremoto questa mattina al Centro-Sud: dopo l'evento sismico di questa mattina nelle Marche tra Fermo e Macerata, una forte scossa è stata avvertita intorno alle 10.13 di...