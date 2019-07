Terminate le riprese de L’Isola di Pietro 3 | Gianni Morandi svela il rinnovo per una

optimaitalia

(Di sabato 6 luglio 2019) Foto, saluti e rivelazioni, questo si trova sui social in queste ore adesso che sonolede L'Isola di3. Dopo due mesi di intenso lavoro,e i suoi hanno salutato Carloforte che li ha ospitati e cullati tra un'ora e l'altra passata sul set dei nuovi episodi della fiction di Canale 5. Secondo le prime anticipazioni L'Isola di3 andrà in onda a settembre nel prime time della rete ammiraglia e nel cast accoglierà una new entry attesa e molto amata, Francesco Arca.Proprio lui, poco fa, su Instagram, ha annunciato che quello di oggi sarà l'ultimo giorno a Carloforte e poi anche lui tornerà a casa proprio come ha fattonei giorni scorsi. Proprio quest'ultimo, dopo aver salutato l'isola, si è mostrato già alle prese con i primi sapori della sua amata terra, la bella Romagna. Prima di rientrare a casa, però, proprio il ...

Noovyis : Un nuovo post (“Tre piani”. Riprese terminate per il nuovo film di Nanni Moretti, uscirà nel 2020) è stato pubblica… - Deiv90 : “Tre piani”. Riprese terminate per il nuovo film di Nanni Moretti, uscirà nel 2020 | News | SENTIREASCOLTARE… - MaxGalloClub : RT @TaxiDriversRoma: Terminate le riprese de #GliInfedeli di #StefanoMordini con @rivamesta #RiccardoScamarcio #LauraChiatti #ValentinaCerv… -