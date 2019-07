calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Latronico (Pt), 6 lug. – (AdnKronos) – Ledellasono una “importante” per laed il benessere deidella Regione e “un’attrattiva rilevante” per lo sviluppo dell’didella. E’ quanto è emerso nel corso del convegno promosso daLucane a Latronico, svoltosi oggi in contrada Calda, sul tema ‘Lucane:, Termalismo e Territorio’.L’iniziativa che rientra nel ciclo di incontri per i 100 anni di Federha visto la partecipazione del presidente di FederCostanzo Jannotti Pecci, degli assessori alle Attività produttive e alladella regioneFrancesco Cupparo e Rocco Leone, del direttore sanitario delledi Latronico Domenico Lofrano, del presidente dell’associazione Comuni termali Franca Roso, del ...

TV7Benevento : Terme, in Basilicata risorsa per salute cittadini e offerta turismo... - fisco24_info : Terme, in Basilicata risorsa per salute cittadini e offerta turismo : - News24Italy : #Terme, in Basilicata risorsa per salute cittadini e offerta turismo -