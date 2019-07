Temptation Island | Jessica e Andrea | accuse social | ' Starebbero fingendo per fare soldi'

Temptation Island 2019/ Nicola furioso con Sabrina : 'non ha capito un caz*o' : La terza puntata di TEMPTATION ISLAND 2019 sarà particolarmente esplosiva e ricca di colpi di scena: tutte le indiscrezioni.

Temptation Island - Vittorio vicino a una single - la fidanzata 'fotonica' : 'Spacco tutto' : Lunedì 8 luglio andrà in onda la terza puntata di Temptation Island. Questa edizione del reality è già molto amata ed apprezzata dal pubblico italiano, che ha imparato a conoscere le coppie che hanno deciso di mettersi alla prova. Nunzia e Arcangelo hanno già abbandonato il programma separatamente, ma la ragazza ha richiesto un nuovo incontro che sarà mandato in onda proprio nel corso del prossimo appuntamento. Nelle scorse ore, la pagina ...

Anticipazioni Temptation Island Nicola e Sabrina : la terza puntata si fa rovente : Temptation Island terza puntata, le Anticipazioni su Nicola e Sabrina La terza puntata di Temptation Island sarà rovente e a quanto pare molto molto compromettente per alcuni rapporti di coppia. Di chi stiamo parlando? Le ultime Anticipazioni sul reality show dell’estate vengono direttamente dalla pagina ufficiale e hanno come protagonisti Nicola Tedde e Sabrina Martinengo […] L'articolo Anticipazioni Temptation Island Nicola e ...

Temptation Island - Dure Accuse Da Una Ex Protagonista! : Raffaela Giudice, che un anno fa ha partecipato a Temptation Island insieme al fidanzato ed è tornata a casa con lui, è convinta che molti dei protagonisti di quest’anno stiano recitando. Ecco le Dure Accuse della donna. Tutto noi spettatori di Temptation Island 2019 ci siamo già fatti un’idea sulle coppie che partecipano al docu-reality su Canale 5. Ma chi ha già partecipato, conosce bene quali sono le dinamiche tra fidanzati e ...

Temptation Island - Federica Lepanto : “Cosa faceva Massimo a telecamere spente” : Le storie delle coppie e dei rapporti con i tentatori di Temptation Island stuzzicano, neanche a dirlo, la curiosità del pubblico. Al centro dei mille gossip che stanno coronando questa edizione c’è senza dubbio Federica Lepanto. La vincitrice del Gf 14 ha partecipato al programma come tentatrice, ma le cose per lei non sono andate come si aspettava. Dopo un iniziale avvicinamento con Massimo Colantoni, che ha scatenato la gelosia della ...

Temptation Island 2019 - la mamma di Katia Fanelli : La vita segreta della bionda fotonica : “Sono stata felicissima per quest’occasione arrivata per Katia e Vittorio. La prima volta che ha deciso di partecipare ai casting, Katia è venuta da me e mi ha detto: “mamma, ho voglia di fare un’esperienza nuova”…”, Giovanna, la mamma di Katia Fanelli, la bionda “fotonica” di Temptation Island 2019, parla della figlia prima del suo ingresso nel reality estivo Mediaset.\\ Katia è come la vediamo sul piccolo schermo: “Frizzante, esattamente ...

Temptation Island - Raffaela Giudice : 'Alcune coppie potrebbero essersi accordate prima' : Come previsto la nuova edizione di Temptation Island continua a far molto discutere sul web e sui social. Le coppie che si sono messe in gioco quest'anno stanno riservando un bel po' di colpi di scena al pubblico da casa che sta seguendo con attenzione il loro viaggio nei sentimenti. Non tutti, però, vedono di buon occhio determinati atteggiamenti, tra cui Raffaela Giudice, protagonista della scorsa edizione del reality show Mediaset, la quale ...

Kikò Nalli e Ambra Lombardo a Temptation Island Vip?/ Risposta positiva della coppia : Ambra Lombardo e Kikò Nalli pronti per partecipare a Temptation Island Vip? La Risposta serena di entrambi, ecco cosa hanno detto.

Temptation Island 2019/ David deluso da Cristina : "Male - malissimo…" : TEMPTATION ISLAND 2019, anticipazioni: Katia e Vittorio si lasceranno alla fine di questa avventura? Le dichiarazioni della mamma della Fanelli

Sabrina e il single Giulio… La proposta choc a Temptation Island : Sarà una puntata di Temptation Island 2019 particolarmente infiammata quella che ci attendere lunedì sera su Canale 5. Ci sarà un nuovo falò di confronto tra Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco. Inoltre, Massimo Colantoni andrà su tutte le furie dopo aver visto la fidanzata Ilaria vicinissima al single Javier. Vittorio Collina, invece, si avvicinerà pericolosamente a una delle tentatrici scatenando la reazione della fotonica Katia ...

Temptation Island anticipazioni - Katia sconvolta : “Spacco tutto!” : Katia di Temptation Island 6 reagisce male dopo un video del suo fidanzato Vittorio Poco fa è stato pubblicato un video sulle pagine social di Temptation Island 2019 inerenti alle anticipazioni sulla prossima puntata prevista Lunedì prossimo. E in questo filmato i fan del reality show delle tentazioni hanno avuto modo di vedere una Katia Fanelli mai così furiosa. Cos’è successo? In pratica la donna, nel pinnettu del villaggio delle ...

Temptation Island anticipazioni Vittorio e la single : Katia fuor di sé : Temptation Island anticipazioni, colpo di scena: Vittorio vicinissimo a una tentatrice. Katia: “Spacco tutto” e volano insulti al fidanzato Si preannuncia rovente il terzo appuntamento della sesta edizione di Temptation Island, in onda lunedì 8 luglio in prima serata su Canale 5. E si preannuncia anche un colpo di scena: Vittorio si è avvicinato moltissimo a […] L'articolo Temptation Island anticipazioni Vittorio e la single: ...

Anticipazioni Temptation Island 8 luglio : Cristina entrerà nella casetta di un tentatore : La terza puntata di Temptation Island si avvicina e cresce la curiosità di scoprire ulteriori dettagli sugli sviluppi delle coppie protagoniste del programma. Il canali ufficiali sui social network e il settimanale 'Uomini e Donne Magazine' hanno fornito succose Anticipazioni su ciò che andrà in onda lunedì 8 luglio, quando anche alcuni fidanzati rimasti nell'ombra cominceranno a mettere in dubbio i propri sentimenti. Sarà questo il caso di ...

Temptation Island - parla la mamma di Katia : 'Vittorio è un ragazzo d'oro' : Katia Fanelli e Vittorio Collina formano una delle sei coppie della sesta edizione di Temptation Island. Fin dalle prime due puntate del programma più seguito dell'estate è emerso il carattere forte e deciso di Katia e l'amore che il suo fidanzato riserva per lei. Mentre la coppia si trova ancora nei rispettivi villaggi, oggi a parlare del loro rapporto ci ha pensato la mamma di Katia, intervistata dal Magazine di Uomini e Donne. La signora ...