Temptation Island 2019 | Jessica Battistello e Andrea Filomena sono d' accordo? La smentita

Jessica - Temptation Island : post a reality in corso - le parole su Andrea : Jessica Battistello di Temptation Island interviene sui social a programma ancora in corso. La fidanzata di Andrea Filomena scrive un lungo post e fa chiarezza sulla sua storia Jessica Battistello non ci sta e scrive un lungo post su Instagram mentre la messa in onda di Temptation Island è ancora in corso. La fidanzata di […] L'articolo Jessica, Temptation Island: post a reality in corso, le parole su Andrea proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island - parla l’ex Irene : ecco cosa devono fare i tentatori : Contratto tentatori Temptation Island: cosa devono fare? parla l’ex tentatrice Irene Casartelli I tentatori e le tentatrici di Temptation Island sono sempre i più discussi del programma. I single del villaggio passano spesso come dei “poco di buono” per il semplice fatto che si avvicinano di continuo ai fidanzati e alle fidanzate. In realtà il […] L'articolo Temptation Island, parla l’ex Irene: ecco cosa devono fare ...

Anticipazioni Temptation Island : Massimo ha tradito Ilaria? (Video) : Massimo ha tradito Ilaria a Temptation Island? La fidanzata preoccupata Nuove Anticipazioni su Temptation Island 2019! Il profilo Instagram del programma ha pubblicato un video su Ilaria e Massimo, la coppia che sembra proprio essere sul punto di rottura: lui si sta avvicinando sempre di più alla tentatrice Elena e quest’ultima non fa nulla per […] L'articolo Anticipazioni Temptation Island: Massimo ha tradito Ilaria? (Video) ...

Jessica Battistello e Andrea Filomena a Temptation Island 2019 per pubblicità? L'ipotesi di Deianira Marzano : Jessica Battistello e Andrea Filomena ancora bersaglio di polemiche. La coppia di 'Temptation Island 6', secondo Deianira Marzano, non avrebbe partecipato al programma per ricucire lo strappo post-annullamento di matrimonio, ma per fini puramente commerciali. Ecco le parole della blogger che non lasciano spiragli all'immaginazione:prosegui la letturaJessica Battistello e Andrea Filomena a Temptation Island 2019 per pubblicità? L'ipotesi di ...

Temptation Island 6 anticipazioni terza puntata (video) : Lunedì 8 luglio 2019, andrà in onda, in prima serata, su Canale 5, la terza puntata di 'Temptation Island 6'. Negli scorsi giorni, sull'account ufficiale della trasmissione, sono stati diffusi alcuni video che anticipano i risvolti delle storie delle cinque coppie ancora in ballo. Temptation Island 6, la mamma di Katia Fanelli: 'Vittorio Collina? Un galantuomo d'altri tempi' prosegui la ...

Temptation Island - Katia vede il video di Vittorio e si infuria : “Spacco tutto - cul**e sei e cul**e rimani” : FQ Magazine Bezos divorzia: accordo da 38 miliardi di dollari con la ex moglie (che diventerà la 22esima persona più ricca del mondo) La “fotonica” Katia Fanelli è una delle indiscusse protagoniste di questa edizione di Temptation Island, il reality estivo delle coppie targato Mediaset, e in un’anticipazione della puntata che andrà in onda ...

Non ha capito un ca*** della vita! A Temptation Island salta un’altra coppia : Si prospetta una terza puntata assolutamente da non perdere per Temptation Island. Lunedì 8 luglio, infatti, tutti attaccati al televisore per quella che promette di essere una serata scoppiettante e senza dubbio rovente per i rapporti di coppia, gli amori, gli incontri e le litigate. Come facciamo a dirlo? Stando alle ultime anticipazioni su quello che è diventato il reality show della stagione, infatti, ci sarebbero delle interessantissime ...

Temptation Island - Jessica e Andrea - accuse social : 'Starebbero fingendo per fare soldi' : Tra le coppie di questa edizione di Temptation Island ha destato particolare 'scalpore' quella composta da Jessica e Andrea. I due, nel momento in cui hanno messo piede all'interno del villaggio delle tentazioni di Canale 5, hanno subito dato prova di crisi, dimostrata giorno dopo giorno dalle continue attenzioni della ragazza nei confronti di uno dei tentatori del villaggio. Un atteggiamento che non è passato inosservato e che ha subito ...

Temptation Island 2019/ Nicola furioso con Sabrina : 'non ha capito un caz*o' : La terza puntata di TEMPTATION ISLAND 2019 sarà particolarmente esplosiva e ricca di colpi di scena: tutte le indiscrezioni.

Temptation Island - Vittorio vicino a una single - la fidanzata 'fotonica' : 'Spacco tutto' : Lunedì 8 luglio andrà in onda la terza puntata di Temptation Island. Questa edizione del reality è già molto amata ed apprezzata dal pubblico italiano, che ha imparato a conoscere le coppie che hanno deciso di mettersi alla prova. Nunzia e Arcangelo hanno già abbandonato il programma separatamente, ma la ragazza ha richiesto un nuovo incontro che sarà mandato in onda proprio nel corso del prossimo appuntamento. Nelle scorse ore, la pagina ...

Anticipazioni Temptation Island Nicola e Sabrina : la terza puntata si fa rovente : Temptation Island terza puntata, le Anticipazioni su Nicola e Sabrina La terza puntata di Temptation Island sarà rovente e a quanto pare molto molto compromettente per alcuni rapporti di coppia. Di chi stiamo parlando? Le ultime Anticipazioni sul reality show dell’estate vengono direttamente dalla pagina ufficiale e hanno come protagonisti Nicola Tedde e Sabrina Martinengo […] L'articolo Anticipazioni Temptation Island Nicola e ...

Temptation Island - Dure Accuse Da Una Ex Protagonista! : Raffaela Giudice, che un anno fa ha partecipato a Temptation Island insieme al fidanzato ed è tornata a casa con lui, è convinta che molti dei protagonisti di quest’anno stiano recitando. Ecco le Dure Accuse della donna. Tutto noi spettatori di Temptation Island 2019 ci siamo già fatti un’idea sulle coppie che partecipano al docu-reality su Canale 5. Ma chi ha già partecipato, conosce bene quali sono le dinamiche tra fidanzati e ...

Temptation Island - Federica Lepanto : “Cosa faceva Massimo a telecamere spente” : Le storie delle coppie e dei rapporti con i tentatori di Temptation Island stuzzicano, neanche a dirlo, la curiosità del pubblico. Al centro dei mille gossip che stanno coronando questa edizione c’è senza dubbio Federica Lepanto. La vincitrice del Gf 14 ha partecipato al programma come tentatrice, ma le cose per lei non sono andate come si aspettava. Dopo un iniziale avvicinamento con Massimo Colantoni, che ha scatenato la gelosia della ...

Temptation Island 2019 - la mamma di Katia Fanelli : La vita segreta della bionda fotonica : “Sono stata felicissima per quest’occasione arrivata per Katia e Vittorio. La prima volta che ha deciso di partecipare ai casting, Katia è venuta da me e mi ha detto: “mamma, ho voglia di fare un’esperienza nuova”…”, Giovanna, la mamma di Katia Fanelli, la bionda “fotonica” di Temptation Island 2019, parla della figlia prima del suo ingresso nel reality estivo Mediaset.\\ Katia è come la vediamo sul piccolo schermo: “Frizzante, esattamente ...