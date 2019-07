Temporali severi oggi nelle regioni alpine

retemeteoamatori

(Di sabato 6 luglio 2019) Aria piu’ fresca ed instabile di matrice atlantica interesserà tra il pomeriggio e la notte leportando fenomeni localmente. aree a rischio fenomeniaccumuli pluviometrici per Sabato 6 Luglio Nel dettaglio in queste zone avremo un potenziale d’innesco elevato localmente superiore ai 3000j/kg ed un elevata vorticità in quota soprattutto al Nord-est nell’alto triveneto. Isi svilupperanno nel pomeriggio sui settori alpini mentre si estenderannoalte pianure vicine. In queste aree avremo la formazione di grosse multicelle temporalesche con possibile grandine di media-grossa taglia , raffiche di vento e nubifragi. Rischio tornado nella pianura del Friuli e del nord-est Veneto di confine. L'articoloproviene da Rete Meteo Amatori.

