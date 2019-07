Taylor Mega e l’abbraccio sexy a Erica Piamonte | “Mai detto di essere eterosessuale”

Taylor Mega - dedica con foto a sorpresa a Erica Piamonte e lei : “Mia” : Erica Piamonte e Taylor Mega dopo il Grande Fratello Dopo il Grande Fratello di Barbara d’Urso tanti dei rapporti nati nella Casa sono finiti e altrettanti stanno crescendo giorno dopo giorno; tra questi, quello di Erica Piamonte e Taylor Mega che, conosciutesi bene nella Casa ed essendosi trovate davvero in sintonia, continuano a volersi bene […] L'articolo Taylor Mega, dedica con foto a sorpresa a Erica Piamonte e lei: ...

Taylor Mega : in guerra con Claudia Galanti per colpa del fidanzato : Cosa è successo tra Taylor Mega e Claudia Galanti: c’entra un multimilionario iraniano Taylor Mega e Claudia Galanti sarebbero ai ferri corti. Il motivo? Il multimilionario iraniano che da qualche mese sta frequentando la bionda web influencer. Secondo quanto scrive il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 4 luglio, l’imprenditore sarebbe un ex […] L'articolo Taylor Mega: in guerra con Claudia Galanti per colpa del ...

Taylor Mega vacanze da sogno con il suo nuovo compagno milionario : L’influencer Taylor Mega sta passando le sue vacanze estive con il magnate iraniano Hormoz Vasfi. In Costa Smeralda i due si godono la bella vita e al milionario Taylor riserva panorami mozzafiato. Il settimanale “Diva e Donna” li ha pizzicati in spiaggia tra tople…s, coccole e toccatine bollenti. Al settimanale la Mega ha confermato che Hormoz è al suo fianco da tre mesi e che la differenza d’età non conta: “Al ...

Taylor Mega : "No al Grande Fratello Vip - voglio dedicarmi alla recitazione" : Taylor Mega dice no al Grande Fratello Vip. L'influencer da quasi due milioni di follower su Instagram ha deciso di darci un taglio con le esperienze televisive per dedicare anima e corpo alla recitazione. Ad annunciare il ritiro dalle scene dei reality è stata la stessa modella, che sulle Storie di Instagram ha risposto a uno dei suoi seguaci a proposito di una sua potenziale partecipazione al programma di Canale 5, che sarà condotto dal ...

Taylor Mega da sballo! Spacchi e trasparenze super sexy a Parigi : A Parigi è la settimana dell’haute couture. Nella Ville Lumière si sono ritrovate le star mondiali più famose, da Celine Dion a Heidi Klum. Ma la più sexy è italianissima: Taylor Mega. La modella e regina dei social ha infuocato il red carpet dell’amfAR couture cocktail dinner.\\ Per l’evento Taylor Mega ha scelto un intricato abito di Jean-Paul Benielli nero con applicazioni di paillettes e apertura frontale che mostra gli slip e le ...

Enrico Contarin e Taylor Mega insieme dopo il Gf : “Ce l’ha fatta” : Grande Fratello, Enrico Contarin e Taylor Mega si incontrano dopo il reality show Nella Casa del Gf 16 sembra nata un’altra amicizia: vi sareste aspettati di vedere Enrico Contarin e Taylor Mega insieme anche dopo il reality show? E invece è proprio ciò che è successo oggi! Le amicizie e le simpatie, amorose e non, […] L'articolo Enrico Contarin e Taylor Mega insieme dopo il Gf: “Ce l’ha fatta” proviene da Gossip e ...

C'è del tenero fra Taylor Mega e Erica Piamonte? : Che tra Erica Piamonte e Taylor Mega ci fosse attrazione è ben noto ai telespettatori del Grande Fratello 16 ma pare che le due continuino a frequentarsi e a piacersi anche fuori dalla Casa, Erica Piamonte e Taylor Mega si sono conosciute qualche settimana fa all'interno della casa del Grande Fratello 16. L'influencer trentina è arrivata nel reality show di Canale5 in veste di ospite speciale e non di concorrente per mettere un po' ...

Taylor Mega rifiuta il Grande fratello VIP : ‘Basta televisione - voglio diventare attrice’ : “Non parteciperò al Grande fratello VIP, non mi piacciono i reality. O meglio, mi piacciono ma non per parteciparvi come concorrente. Mi è stato chiesto se avessi voluto partecipare quest’anno ma ho delicatamente declinato la proposta”: lo ha svelato la biondissima Taylor Mega, femme fatale diventata nota lo scorso anno per aver avuto una storia con Flavio Briatore. In seguito l’influencer di origini friulane ha continuato a ...

