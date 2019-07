Sylvester Stallone prepara un nuovo film de I Mercenari!

I 10 film fondamentali di Sylvester Stallone : https://www.youtube.com/watch?v=gCFZYaw6dtI La carriera di Sylvester Stallone è un film. Ha un inizio umile, un’esplosione improvvisa, un’ascesa irrefrenabile pari solo alla caduta che a un passo dalla fine viene scampata con una seconda clamorosa occasione. Ora è arrivato in quella fase in cui una star diventa un’icona, un simbolo, un mentore e un volto che è fuori dalla moda, è semplicemente l’ultimo grande volto del cinema d’azione come lo ...

Sylvester Stallone svela il film più brutto della sua carriera : Sylvester Stallone rivela ai fan qual è stato il film peggiore della sua intera carriera e l’attore è assolutamente sicuro del titolo! Ecco tutti i dettagli… Sylvester Stallone, la star di Hollywood svela con un post su Instagram il film più orrendo girato da lui… L’attore non ha alcun dubbio al riguardo: Escape Plan 2 ... Leggi tuttoSylvester Stallone svela il film più brutto della sua carrieraL'articolo Sylvester ...

«Escape Plan 3» - Sylvester Stallone alle prese con «L'ultima sfida» : Non vediamo l'ora che Escape Plan 3 esca. C’è una buona, infatti, per i fan di Sylvester Stallone, che aspettano con ansia Rambo – The Last Blood: se il quinto capitolo del franchise approderà al cinema in Italia solo a novembre, l’attore sarà a breve sul grande schermo in un altro dei suoi ruoli iconici tra quelli più recenti. Il prossimo 4 luglio, infatti, arriverà in sala Escape Plan 3 - ...

Cannes 2019 – Sylvester Stallone rivela un possibile ritorno di Rocky! : Cannes 2019 – Sylvester Stallone durante la presentazione del trailer di Rambo V al Festival del film in Francia, conferma che il leggendario Rocky potrebbe tornare al cinema anche dopo Creed II. Ecco le parole della star di Hollywood! Cannes 2019, Sylvester Stallone a 73 anni torna al cinema nei panni del protagonista in Rambo: Last ... Leggi tuttoCannes 2019 – Sylvester Stallone rivela un possibile ritorno di Rocky!L'articolo ...

Cannes - Sylvester Stallone in cattedra : “Rocky un film ottimista - Rambo era per quelli che tornavano dal Vietnam” : Rocky l’ottimista e Rambo il pessimista. Sylvester Stallone in cattedra a Cannes. Dopo Alain Delon, ecco la masterclass dell’ultimo pomeriggio del festival edizione 2019 per l’interprete di un paio d’icone cinematografiche anni ottanta poi diventate parole d’uso comune nel linguaggio di tutti i giorni. Potenza del cinema. Almeno quello “di una volta”. Il pugile un po’ rimbambito dei bassifondi di Philadelphia che sfiora il titolo dal nulla ...

