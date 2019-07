Superbike | GP Gran Bretagna 2019 | risultato gara-1 Jonathan Rea domina sul bagnato ed è

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato superpole. Sykes strepitoso - rifila un secondo a Rea! Bautista sesto : Tom Sykes ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale Superbike. Prestazione superlativa per l’alfiere della BMW che, dopo aver brillato nelle prove libere, è riuscito a surclassare l’intera concorrenza e oggi pomeriggio scatterà davanti a tutti nella gara-1 sul circuito di Donington. Il britannico è risultato imbattibile su un asfalto umido dopo la pioggia scesa in mattinata, la pista si è ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : superpole e gara-1 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma GP Gran Bretagna Superbike (6 luglio) – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 – La presentazione del sabato GP Gran Bretagna Superbike Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della superpole e di gara-1 del GP di Gran Bretagna, ottavo round del Mondiale 2019 di Superbike. Le derivate di serie si esibiranno su uno dei tracciati che hanno fatto la storia ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : Tom Sykes il favorito per la Superpole - grande incertezza in vista di gara-1 : Il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2019, ottavo round stagionale del Mondiale Superbike, sta per entrare nel vivo con una giornata riservata alla Superpole e alla prima manche di gara. A Donington Park va in scena uno degli appuntamenti storici della Superbike, in un circuito progettato proprio per il motociclismo caratterizzato da curve molto veloci e da variazioni di pendenza repentine tipiche delle piste inglesi. Il gallese ...

Superbike oggi - GP Gran Bretagna 2019 : orari superpole e gara-1 - canali tv e streaming - programma Sky - Tv8 ed Eurosport : Un fine settimana per cuori forti sarà quello a Donington Park, sede dell’ottavo round del Mondiale 2019 di Superbike. Le derivate di serie si esibiranno su uno dei tracciati che hanno fatto la storia della categoria e quel che ci aspetta è decisamente interessante. Dopo la doppietta a Misano Jonathan Rea ha decisamente riaperto i giochi per l’iride e per lo spagnolo Alvaro Bautista è il primo vero momento di difficoltà. Il centauro ...

Sky Sport Arena e TV8 - Diretta Superbike Round Gran Bretagna (5 - 7 Luglio) : Mentre il duello (Diretta su Sky Sport Arena e TV8) tra Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) e Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) continua a far fare titoli e a regalare Grandi emozioni, c'è un'altra battaglia, un po' più indietro nella classifica generale che è altrettanto avvincente: la corsa per susseguire Xavi Fores come miglior pilota indipendente nel Campionato del mondo MOTUL FIM...

PROVE LIBERE 2 GP Gran Bretagna Superbike 2019: CLASSIFICA E RISULTATI

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato FP1. Sykes sorprende con la BMW - attardati Rea e Bautista : Prestazione letteralmente sbalorditiva di Tom Sykes in occasione delle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale Superbike. Il lungo weekend di Donington si è aperto con una sorpresa, l’alfiere della BMW ha stampato un eccezionale 1:27.790 e precede così tutti gli avversari: ritmo indiavolato del britannico che ha giganteggiato per tutta la sessione, offrendo un ottimo riscontro cronometrico sul giro secco ed eccellendo ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale - Bautista deve reagire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preview del fine settimana – La classifica del Mondiale Superbike – Le parole di Alvaro Bautista Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 del Mondiale Superbike. Sul circuito di Donington Park andranno in scena le prime due sessioni di prove libere per il campionato riservato alle moto derivate di serie. Si incomincerà alle ore ...

Superbike oggi - GP Gran Bretagna 2019 : programma - orari e tv delle prove libere : Comincia quest’oggi con le prime due sessioni di prove libere il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2019, ottava prova stagionale del Campionato del Mondo Superbike. Continua anche a Donington l’accesissima sfida per il titolo iridato tra il campione in carica Jonathan Rea ed il debuttante Alvaro Bautista, con quest’ultimo che è leader del Mondiale con 16 punti di vantaggio sul nord irlandese dopo aver messo a ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : riparte la rincorsa di Jonathan Rea nei confronti di Alvaro Bautista : Il Mondiale Superbike 2019 entra nella sua fase più calda, e non solamente per il periodo dell’anno che stiamo vivendo. Nei due prossimi weekend, infatti, sono in arrivo quattro manche di capitale importanza per il prosieguo del campionato tra Donington Park e Laguna Seca che anticiperanno la lunga sosta estiva che si concluderà come consuetudine, con la trasferta portoghese a Portimao nel fine settimana del 7-8 settembre. Tornando al ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : programma e orari - palinsesto Sky - Eurosport e TV8 : Ci avviciniamo ad ampi passi verso la sosta estiva del Mondiale Superbike che scatterà ufficialmente al termine del prossimo weekend che si disputerà negli Stati Uniti, a Laguna Seca, e si concluderà solamente a settembre. Per il momento il Circus è concentrato su Donington Park, per il Gran Premio di Gran Bretagna 2019. Si temeva che la stagione si potesse definire conclusa già in anticipo, ma gli ultimi risultati, e soprattutto la tenacia di ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Donington : Continua la marcia di avvicinamento al prossimo weekend di gara della Superbike, in programma a Donington dal 5 al 7 luglio. Il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 è valevole per l’ottava tappa stagionale del campionato riservato alle moto derivate di serie, con la bellissima sfida per il titolo iridato tra Alvaro Bautista e Jonathan Rea che prosegue senza esclusione di colpi nell’appuntamento di casa per il britannico della Kawasaki. ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : programma - orari e tv. Si corre fra 2 settimane a Donington : Tante le emozioni del weekend di Misano che hanno lasciato strascichi importanti soprattutto in casa Yamaha visto l’infortunio di cui è stato protagonista Michael Van der Mark in FP2 e che, oltre a non aver permesso al pilota olandese di gareggiare in Riviera lo mantiene in forte dubbio anche per il prossimo appuntamento. Tra due settimane il circus della Superbike si sposterà a Donington per il GP di Gran Bretagna per il suo ottavo ...

