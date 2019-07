Superbike – Bautista cade in Gara-1 a Donington | Rea conquista un’altra importantissima

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato gara-1. Jonathan Rea domina sul bagnato ed è leader del Mondiale grazie alla caduta di Bautista : Dopo 19 manche di dominio targato Alvaro Bautista, cambia clamorosamente il leader del Mondiale Superbike grazie alla strepitosa vittoria di Jonathan Rea e alla caduta dell’iberico della Ducati in occasione di gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2019, ottavo round della stagione. Il quattro volte campione iridato della Kawasaki si è reso protagonista di una prestazione sensazionale sul bagnato in cui è riuscito a prendere la testa ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato superpole. Sykes strepitoso - rifila un secondo a Rea! Bautista sesto : Tom Sykes ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale Superbike. Prestazione superlativa per l’alfiere della BMW che, dopo aver brillato nelle prove libere, è riuscito a surclassare l’intera concorrenza e oggi pomeriggio scatterà davanti a tutti nella gara-1 sul circuito di Donington. Il britannico è risultato imbattibile su un asfalto umido dopo la pioggia scesa in mattinata, la pista si è ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : risultato FP1. Sykes sorprende con la BMW - attardati Rea e Bautista : Prestazione letteralmente sbalorditiva di Tom Sykes in occasione delle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale Superbike. Il lungo weekend di Donington si è aperto con una sorpresa, l’alfiere della BMW ha stampato un eccezionale 1:27.790 e precede così tutti gli avversari: ritmo indiavolato del britannico che ha giganteggiato per tutta la sessione, offrendo un ottimo riscontro cronometrico sul giro secco ed eccellendo ...

LIVE Superbike - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale - Bautista deve reagire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preview del fine settimana – La classifica del Mondiale Superbike – Le parole di Alvaro Bautista Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 del Mondiale Superbike. Sul circuito di Donington Park andranno in scena le prime due sessioni di prove libere per il campionato riservato alle moto derivate di serie. Si incomincerà alle ore ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : riparte la rincorsa di Jonathan Rea nei confronti di Alvaro Bautista : Il Mondiale Superbike 2019 entra nella sua fase più calda, e non solamente per il periodo dell’anno che stiamo vivendo. Nei due prossimi weekend, infatti, sono in arrivo quattro manche di capitale importanza per il prosieguo del campionato tra Donington Park e Laguna Seca che anticiperanno la lunga sosta estiva che si concluderà come consuetudine, con la trasferta portoghese a Portimao nel fine settimana del 7-8 settembre. Tornando al ...

Superbike - Alvaro Bautista : “SBK o MotoGP - voglio comunque rimanere in Ducati” : Anche se il fine settimana di Misano non ha portato grandi sorrisi ad Alvaro Bautista, dato che il suo vantaggio in classifica si è ridotto a sole 16 lunghezze sul rivale diretto Jonathan Rea, si è trattato della occasione giusta per parlare del suo futuro che, a quanto pare, si tingerà ancora di rosso Ducati, in qualunque modo. “Non so correrò in MotoGP o Superbike nella stagione 2020, ma di sicuro sarò con il team di Borgo ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Alvaro Bautista in testa - +41 su Rea : Alvaro Bautista allunga al comando del Mondiale Superbike 2019 con 41 punti di vantaggio su Jonathan Rea al termine di Gara-2 del GP di Spagna. LA Classifica Mondiale 2019 Superbike Alvaro Bautista300DUCATI JONATHAN REA259KAWASAKI MICHAEL VAN DER MARK188YAMAHA ALEX LOWES142YAMAHA LEON HASLAM130KAWASAKI MARCO MELANDRI102YAMAHA TOPRAK RAZGATLIOGLU95KAWASAKI CHAZ DAVIES94DUCATI SANDRO CORTESE83YAMAHA TOM SYKES80BMW JORDI TORRES65KAWASAKI MICHAEL ...

Superbike – Rea si prende Gara-2 a Misano - Bautista cade : Mondiale riaperto : WorldSBK: le vittorie di Alvaro Bautista nella Superpole Race e Jonathan Rea in Race 2 infiammano la sfida per il Mondiale. La doppietta dell’inglese accorcia a 16 punti la distanza in classifica Finalmente il sole. E in pista ancora un grande spettacolo. La domenica del Pata Riviera di Rimini Round ha accolto il pubblico degli appassionati in una splendida cornice, insieme alle gare di un programma che ha regalato alla Motor Valley un ...

VIDEO Superbike - GP Misano 2019 : gara-2 - highlights e sintesi. Rea vince e riapre il Mondiale - caduta di Bautista : Jonathan Rea ha vinto la gara-2 del GP Misano 2019, tappa del Mondiale Superbike. Il britannico si è imposto agevolmente in Romagna e ha riaperto la lotta per il titolo iridato visto che Alvaro Bautista è caduto nelle battute iniziali mentre si trovava al comando. Il centauro della Kawasaki accusa un ritardo di 16 punti dall’alfiere della Ducati, oggi soltanto 14esimo al traguardo dove Razgatlioglu e Sykes hanno completato il podio tutto ...

DIRETTA SBK 2019/ Superbike - Rea fa sua anche gara 2! Bautista 14 Gp Misano - : DIRETTA Superpole Race, Gp Misano Sbk 2019, streaming video tv: è terminata pochi istanti fa la gara breve sul circuito romagnolo

Classifica Mondiale Superbike 2019 - la graduatoria dopo il GP di Misano : Bautista a +16 su Rea : Si è riaperto il Mondiale Superbike 2019 al termine del GP di Misano 2019, la settima tappa del campionato ha infatti stravolto i valori in campo: Jonathan Rea ha vinto gara-1 e gara-2 mentre Alvaro Bautista è caduto nella prova che ha chiuso il fine settimana in Romagna. Ora lo spagnolo della Duccati vanta soltanto 16 punti sull’alfiere della Kawasaki, si preannuncia un duello serrato per il titolo iridato nella seconda parte della ...

Jonathan Rea Superbike - GP Misano 2019 : “Avevo bisogno della vittoria - capitalizzato l’errore di Bautista” : Jonathan Rea ha vinto la gara-2 del GP di Misano 2019, settima tappa del Mondiale Superbike. Il britannico è riuscito a tagliare il traguardo in prima posizione replicando così il successo ottenuto ieri in gara-1 e ha riaperto tutti i discorsi nella lotta per il titolo iridato: Alvaro Bautista è infatti caduto e ora lo spagnolo della Ducati può vantare soltanto 16 punti di vantaggio sull’alfiere della Kawasaki. Jonathan Rea ha espresso ...

Superbike - GP Misano 2019 : risultato gara-2. Jonathan Rea vince e riapre il Mondiale - brutta caduta di Bautista : Jonathan Rea ha vinto la gara-2 del GP Misano 2019, settima tappa del Mondiale Superbike. Il britannico ha firmato la doppietta sul circuito intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, il Campione del Mondo in carica si è replicato dopo aver vinto la gara-1 di ieri e ha riscattato il quinto posto raccolto stamattina nella superpole race. Il centauro della Kawasaki ha approfittato al meglio della caduta di Alvaro Bautista, volato a terra nelle ...

Superbike - Alvaro Bautista vince la Superpole Race a Misano : 14° successo stagionale per lo spagnolo : Il pilota della Ducati si impone davanti a Lowes e Haslam, vincendo così la quattordicesima gara della stagione Alvaro Bautista continua a dominare il Mondiale Superbike, il pilota spagnolo si impone infatti nella Tissot Superpole Race al Gp di Misano, centrando così il quattordicesimo successo stagione. Al primo anno in questa categoria, il rider della Aruba.it Racing – Ducati precede di oltre 7 e 9 secondi i britannici Alex Lowes e ...