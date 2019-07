Storico accordo scientifico tra Italia ed Ecuador | Mercoledì a Roma l’annuncio con il

G20 - Juncker : accordo Storico Ue-Mercosur : 12.28 "Questo è un momento davvero storico ". Così il presidente della Commissione europea, Juncker , circa l' accordo sul commercio raggiunto al G20 tra l'Ue e i Paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) dopo 20 anni di trattative. L' accordo è "un messaggio a favore di un commercio aperto,giusto, sostenibile e basato sulle regole (...), che crea buoni posti di lavoro per tutti quelli che sono coinvolti" e che farà "risparmiare ...

Calcio femminile - le donne pagate come gli uomini : Storico accordo in Australia : Un passo importante, un accordo storico. E’ così che viene definita la svolta, proprio nel giorno dell’inaugurazione del Mondiale femminile, che partirà oggi con la prima giornata. Nel frattempo, una prima battaglia è stata vinta nella rincorsa a colmare il così detto ‘gender gap’, vale a dire la differenza salariale fra uomini e donne presente anche nel mondo dello sport e del Calcio in particolare. Le calciatrici ...