Stati Uniti | nuova scossa di terremoto piu' potente in California Panico a Los Angeles

Basket - Universiadi 2019 : prima vittoria dell’Italia. Stati Uniti di misura sull’Ucraina - equilibrio nel gruppo B : prima vittoria per l’Italia nel torneo di Basket alle Universiadi 2019 di Napoli. Gli azzurri hanno sconfitto la Norvegia per 70-53 e per la qualificazione ai quarti di finale sarà decisiva la partita con la Germania, che hanno perso oggi contro il Canada e dunque sono a due punti come la Nazionale italiana. vittoria di misura per gli Stati Uniti, che hanno superato l’Ucraina per 58-57. Gli americani sono in testa al proprio girone e ...

Negli Stati Uniti c'è una legge contro i video farlocchi : Inizia dagli Stati Uniti la stretta contro i deepfake, le video-bufale che – grazie a intelligenza artificiale e ritocchi grafici – producono immagini false (ma spesso attendibili). In Virginia è appena entrata in vigore una legge che ne punisce l'uso, seppur in un ambito preciso: il revenge porn, cioè la pubblicazione di immagini di nudo per “vendetta”. Dal 2014, la Virginia punisce la diffusione di foto o video “con l'intento di costringere, ...

Calcio femminile - Universiadi 2019 : riscatto Italia - Stati Uniti battuti per 2-1. Decisiva Fusini nella ripresa : C’è il riscatto dell’Italia nella seconda partita del girone D alle Universiadi di Napoli 2019. Le azzurre battono gli Stati Uniti per 2-1, lo stesso punteggio con cui erano state superate dal Giappone: allo stadio Vigorito di Benevento le reti sono di Caruso al 24′ per il vantaggio azzurro, di Castaneda al 29′ per il pari americano e di Fusini al 61′ per la chiusura dei conti, anche se in quel momento nessuno lo ...

Basket - Universiadi 2019 : successo sofferto per gli Stati Uniti - Italia sconfitta dal Canada nella prima giornata : Dopo la prima giornata dedicata interamente al torneo femminile, si è aperto oggi il programma del Basket maschile alle Universiadi 2019 di Napoli. Le 16 squadre presenti sono suddivise in quattro gironi da quattro e soltanto le prime due accederanno al tabellone principale e potranno proseguire la lotta per le medaglie. Le partite della competizione si svolgono in quattro sedi differenti: il Pala Del Mauro di Avellino, il Pala Barbuto di ...

Dall'Italia agli USA il caldo non fa sconti : 4 vittime in Italia - 15 negli Stati Uniti : Che fosse il giugno più caldo da quando vengono rilevate le temperature lo si può sperimentare personalmente anche solo per strada, col sole che fa lievitare la colonnina di mercurio spesso anche oltre i 40 gradi nelle ore centrali della giornata. Mancava solo la conferma ufficiale del servizio per il cambiamento climatico di Copernicus che ha diffuso dei dati quantomeno preoccupanti, che parlano di un aumento medio di due gradi in Europa con ...

4 luglio - festa dell'Indipendenza negli Stati Uniti/ Polemica per la parata di Trump : 4 luglio, festa dell'Indipendenza negli Stati Uniti: Polemica contro Donald Trump per la parata militare in programma quest'oggi

Pubblicato il rapporto annuale alla nazione dello stato del cancro negli Stati Uniti : Varie Istituzioni Scientifiche statunitensi dell’area oncologica hanno Pubblicato l’edizione 2019 del rapporto sullo stato del cancro, contenente soprattutto dati epidemiologici. In particolare l’edizione di quest’anno ha dedicato un approfondimento alle casistiche della fascia di età compresa fra 20 e 49 anni. Il rapporto è stato Pubblicato da: Società Americana del cancro, Centri per il Controllo e la Prevenzione della Malattia, ...

La finale dei Mondiali femminili sarà Stati Uniti-Olanda : La nazionale olandese è la seconda finalista dei Mondiali di calcio femminili: domenica 7 luglio al Parc OL di Lione si giocherà la Coppa del Mondo contro gli Stati Uniti campioni in carica. Nella semifinale giocata mercoledì sera a Lione,

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Stati Uniti-Olanda - la tradizione contro la novità in finale : Domenica 7 luglio alle ore 17.00, a Lione, andrà in scena l’atto conclusivo dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Sul rettangolo verde francese una sfida non del tutto pronosticabile alla vigilia di questo torneo. A contendersi il titolo saranno gli Stati Uniti d’America e l’Olanda. Una partita che vede confrontarsi le campionesse del mondo in carica con le campionesse d’Europa in carica ed anche per questo il match ...

Sì - gli Stati Uniti hanno avuto una first lady gay : Ufficialmente gli Stati Uniti hanno avuto almeno una first lady omosessuale. Si chiamava Rose Cleveland, visse all’inizio del ‘900 e oggi è sepolta in Italia, accanto alla sua amata. A scoprirla sono Stati due giornalisti americani, che hanno raccontato la sua storia in un libro appena uscito. Tutto inizia nel 1885, con un Presidente scapolo. Si chiamava Grover Cleveland e si insediò alla Casa Bianca a quasi 50 anni e nessuna moglie. Seguendo ...

Accadde oggi : il 4 luglio 1776 nascono gli Stati Uniti d’America - ecco perché si festeggia nel giorno sbagliato : Con la sottoscrizione di tutti i rappresentanti del Congresso della Dichiarazione d’Indipendenza, il 4 luglio 1776 nascono ufficialmente gli Stati Uniti d’America. Negli Usa, si celebra dunque oggi la più importante e sentita festività nazionale. I 13 Stati dell’Unione riusciranno, in realtà, a liberarsi dell’egemonia della Gran Bretagna solo nel 1781 e ottennero il riconoscimento dei britannici in quanto paese autonomo, solo due anni ...

Oggi è l’Independence Day : tutto quello che c’è da sapere sulla festività più importante degli Stati Uniti tra storia e tradizioni : Il 4 luglio è una delle più grandi festività degli Stati Uniti, con celebrazioni che includono fuochi d’artificio e parate nel Paese. Ma cos’è esattamente l’Independence Day o Giorno dell’Indipendenza e cosa celebra? Nel luglio del 1776, durante il secondo anno della Rivoluzione Americana (1775-1783), i rappresentanti delle 13 colonie nordamericane del regno della Gran Bretagna votarono per dichiarare l’indipendenza dalla corona, formando gli ...

Mondiali di calcio femminile – La finale sarà Olanda-Stati Uniti - Svezia eliminata dopo 120 minuti di battaglia : La selezione olandese batte la Svezia e va a giocarsi il titolo mondiale contro gli Stati Uniti, guidati dall’asso Megan Rapinoe L’Olanda è la seconda finalista del Mondiale di calcio femminile, la selezione guidata da Wiegman-Glotzbach stacca il pass per l’ultimo atto della competizione battendo la Svezia per 1-0. AFP/LaPresse Un successo sudato, ottenuto grazie ad una prestazione perfetta di Miedema e compagne, che ...

Mondiale Femminile – Stati Uniti in finale - ma Trump li ‘snobba’ : a Lione una delegazione di basso profilo : Non proprio il rapporto più bello del mondo quello tra la selezione Femminile degli Stati Uniti e il presidente Donald Trump, dopo i continui battibecchi con la capitana Megan Rapinoe. Trump non presiederà, infatti, alla finale dei Mondiali in cui la Nazionale del suo paese sfiderà a Lione la vincente tra Olanda e Svezia. La delegazione annunciata oggi dalla Casa Bianca è di basso profilo e sarà guidata dalla vicesegretaria al commercio ...