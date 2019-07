Spal | ufficiale | Berisha è il nuovo portiere dei ferraresi

UFFICIALE – Semplici rinnova con la Spal : nuovo contratto fino al 2021 : Si continua a chiudere il valzer della panchine della Seie A, dopo Conte all’Inter e il quasi certo Fonseca alla Roma e Giampaolo al Milan, e i rinnovi di Lazio, Bologna e Atalanta, anche la SPAL blinda la sua panchina. Leonardo Semplici ha infatti rinnovato il suo contratto. Ecco il comunicato UFFICIALE: “S.P.A.L. srl comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con mister Leonardo Semplici. Il tecnico fiorentino ha rinnovato ...

Calcio : Inter. ufficiale - é addio a Spalletti : L'Inter e Luciano Spalletti si separano. La società nerazzurra ha ufficializzato in una nota il divorzio dal tecnico di Certaldo.

