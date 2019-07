Softball | Italia IMPERIALE! Azzurre campionesse d’Europa | sconfitta l’Olanda in finale!

L’Italia del Softball torna sul tetto d’Europa : la favola azzurra a 4 anni dall’ultimo successo : Europeo softball: l’Italia sul tetto d’Europa a 4 anni dall’ultimo successo L’Italia torna sul tetto d’Europa a 4 anni di distanza dall’ultimo successo (Rosmalen 2015) e porta il suo bottino di allori continentali a 11, diventando lo sport di squadra italiano più titolato di sempre e distanziando nuovamente le storiche rivali dell’Olanda, ferme a quota 10, che in finale possono solo inchinarsi di fronte alla forza ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei Softball 2019 in DIRETTA : 3-2 - Anneveld accorcia con un fuoricampo - si entra nell’ultimo inning : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Soumeru al lancio, Giulia Longhi in battuta. 3-2 Strikeout! L’Italia entra nel settimo, e potenzialmente ultimo, inning in vantaggio! 3-2 Esce di scena Ligtvoet, 2 out per l’Olanda. Van Gurp ora a sfidare Greta Cecchetti 3-2 C’è ora Ligtvoet contro la nostra lanciatrice. 3-2 Ed è fuoricampo da parte di Anneveld, accorcia le distanze l’Olanda. 3-1 Per Van Aalst ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei Softball 2019 in DIRETTA : 3-1 - il fuoricampo di Laura Vigna porta le azzurre in vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Anche per Birocci c’è lo strikeout, finora Soumeru è stata inappuntabile. Si entra nella parte bassa del sesto inning. 3-1 Lisa Birocci subisce anche lei lo strikeout, va a prendere in mano la mazza Beatrice Ricchi. 3-1 Strikeout subito da Gasparotto, è il momento di Lisa Birocci 3-1 Torna con la mazza in mano Marta Gasparotto nel sesto inning, Soumeru è al lancio 3-1 Settimo ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei Softball 2019 in DIRETTA : 1-1 - ancora parità dopo quattro inning : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Per la terza volta alla battuta Amanda Fama 1-1 C’è la valida di Rotondo che dopo due ball e uno strike spedisce la palla al centro e arriva in prima base 1-1 Comincia il quinto inning e ritroviamo Voortman, che ha di fronte Alessandra Rotondo 1-1 Piancastelli elimina Vonk e chiude l’inning, si resta in parità 1-1 Con Van Gurp e Charles in seconda e prima, alla battuta ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei Softball 2019 in DIRETTA : 0-1 - inizio in salita per le azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 2 out per l’Italia, c’è un altro strikeout. Arriva il momento di Giulia Longhi. 1-1 Strikeout per Birocci, che torna nel dugout. 1 out per l’Italia, ora con Beatrice Ricchi a fronteggiare Voortman. 1-1 Lisa Birocci ora con la mazza in mano 1-1 FUORICAMPO DI MARTA GASPAROTTO! Pareggio immediato dell’Italia a inizio secondo inning! 0-1 Torna al lancio Voortman, questa ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei Softball 2019 in DIRETTA : la sfida infinita che vale il trono continentale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della Finale – Italia-Turchia – Italia-Austria – Italia-Ucraina – Italia-Israele – Italia-Spagna – Italia-Olanda (2a fase) – Italia-Francia – Italia-Grecia – Italia-Repubblica Ceca – Italia-Spagna – Italia-Gran Bretagna Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale degli Europei di softball 2019. ...

Softball - Europei 2019 : Italia-Olanda - la quindicesima finale per un classico senza tempo : 15. Tante sono le volte che Italia e Olanda si sono affrontate in finale agli Europei di Softball, ed è un appuntamento che torna a ripetersi anche a Ostrava, quasi in una specie di secondo atto di una sequenza che potrebbe avere un seguito al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di fine luglio a Utrecht. L’Italia arriva a questa finale con una sola sconfitta alle spalle, subita proprio per mano delle olandesi (imbattute) nella seconda ...

Italia-Olanda - Finale Europei Softball 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si disputerà quest’oggi la Finale degli Europei di softball 2019, quella che ormai è la classica sfida sia di questo sport che del suo parente più prossimo, il baseball, a livello continentale: Italia-Olanda. Le olandesi arrivano a questo appuntamento decisivo da imbattute nella manifestazione, mentre le azzurre hanno subito l’unica sconfitta proprio contro le loro grandi rivali, nella seconda fase. A Ostrava, chiaramente, si resetta ...

Softball - Europei 2019 : la finale sarà tra Olanda e Italia! Sfida all’ultimo colpo tra Spagna e Francia - Gran Bretagna ko : sarà tra Italia e Olanda la finale degli Europei di Softball 2019, con l’ultima giornata del round robin che ha premiato la Selezione del Bel Paese, capace di sconfiggere 7-0 in cinque inning la Gran Bretagna, nella sua peggiore versione della manifestazione, grazie a ben sette valide totali, di cui tre fuoricampo. Fa festa anche l’Olanda, che supera nonostante qualche fatica di troppo, in una Sfida priva di motivazioni le padrone di ...

Softball - Europei 2019 : Italia in finale! Gran Bretagna sconfitta 7-0 - domani l’ultimo atto contro l’Olanda : La Nazionale Italiana di Softball è in finale degli Europei 2019! Questo il verdetto scaturito dall’incontro di questa sera contro la Gran Bretagna, formazione rivelazione del torneo, e sconfitta con un netto 7-0. Pronti via e le azzurre passano in vantaggio con il fuoricampo di Amanda Fama, mentre nel secondo inning è Andrea Howard a replicare, per un 2-0 arrivato senza concedere valide. Nel terzo parziale è poi Erika Piancastelli, tra le ...

Softball - Europei 2019 : Olanda vincente sulla Gran Bretagna - che sfiderà l’Italia per la finale. Fuori gioco tutte le altre : Nella prima giornata della terza fase degli Europei di Softball, si sa già chi potrà lottare per un posto in finale e chi, invece, non ci sarà. L’Olanda ha già il suo posto in finale assicurato; l’Italia dovrà sudarselo nella sfida decisiva contro la Gran Bretagna. I responsi di poche ore fa sono chiari, con la doppia vittoria delle olandesi su Spagna e Gran Bretagna e delle azzurre su Repubblica Ceca e ancora Spagna: le olandesi ...

Softball - Europei 2019 : Italia ancora vittoriosa - Spagna battuta 5-1. Domani sfida decisiva alla Gran Bretagna per la finale : L’Italia fa un altro passo in avanti nella terza fase degli Europei di Softball 2019. Le azzurre del manager Enrico Obletter superano per 5-1 una combattiva Spagna, e si andranno dunque a giocare tutte le chance di andare in finale nella giornata di Domani contro la Gran Bretagna, alle ore 18:30 in quel di Ostrava. Sarà una sfida dal verdetto molto semplice: la vincente sfiderà l’Olanda nell’ultimo atto, la perdente farà la ...

Softball - Europei 2019 : l’Italia sconfigge 10-0 la Repubblica Ceca e alimenta le speranze di accesso alla finale : Buona la prima odierna per l’Italia nel round robin finale degli Europei di Softball 2019, con le azzurre capaci di sconfiggere 10-0 le padrone di casa della Repubblica Ceca, al termine di una gara molto spettacolare, iniziata nel segno delle due pitcher Greta Cecchetti e Katelyn Humhej, che non concedono valide fino al quarto inning. A quel punto la gara si accende all’improvviso, con Laura Vigna che realizza un triplo, preludio al ...

Softball - Europei 2019 : Italia - il torneo di qualificazione alle Olimpiadi è in tasca. Una terza fase d’assalto per cercare la finale : Non c’è solo la terza fase che sta per cominciare per l’Italia come effetto delle due vittorie nel secondo girone degli Europei di Softball in corso di svolgimento in Repubblica Ceca e Polonia. Le azzurre, infatti, entrando nelle prime sei hanno conquistato l’accesso al torneo che qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma a Utrecht dal 23 al 27 luglio. L’obiettivo, sia chiaro, non era certamente irraggiungibile ...