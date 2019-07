Softball - Italia IMPERIALE! Azzurre campionesse d’Europa - sconfitta l’Olanda in finale! : Per l’undicesima volta nei quarant’anni di storia degli Europei di Softball, l’Italia conquista il trofeo continentale. Le Azzurre, a Ostrava, hanno superato l’Olanda per 3-2 in poco più di due ore, ribaltando totalmente il risultato maturato nella seconda fase e riportandosi sul tetto d’Europa a quattro anni di distanza dall’ultima volta. Un trionfo meritato, quello Italiano, sia per quanto fatto vedere nel ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei Softball 2019 in DIRETTA : 3-2 - Anneveld accorcia con un fuoricampo - si entra nell’ultimo inning : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Soumeru al lancio, Giulia Longhi in battuta. 3-2 Strikeout! L’Italia entra nel settimo, e potenzialmente ultimo, inning in vantaggio! 3-2 Esce di scena Ligtvoet, 2 out per l’Olanda. Van Gurp ora a sfidare Greta Cecchetti 3-2 C’è ora Ligtvoet contro la nostra lanciatrice. 3-2 Ed è fuoricampo da parte di Anneveld, accorcia le distanze l’Olanda. 3-1 Per Van Aalst ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei Softball 2019 in DIRETTA : 3-1 - il fuoricampo di Laura Vigna porta le azzurre in vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Anche per Birocci c’è lo strikeout, finora Soumeru è stata inappuntabile. Si entra nella parte bassa del sesto inning. 3-1 Lisa Birocci subisce anche lei lo strikeout, va a prendere in mano la mazza Beatrice Ricchi. 3-1 Strikeout subito da Gasparotto, è il momento di Lisa Birocci 3-1 Torna con la mazza in mano Marta Gasparotto nel sesto inning, Soumeru è al lancio 3-1 Settimo ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei Softball 2019 in DIRETTA : 1-1 - ancora parità dopo quattro inning : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Per la terza volta alla battuta Amanda Fama 1-1 C’è la valida di Rotondo che dopo due ball e uno strike spedisce la palla al centro e arriva in prima base 1-1 Comincia il quinto inning e ritroviamo Voortman, che ha di fronte Alessandra Rotondo 1-1 Piancastelli elimina Vonk e chiude l’inning, si resta in parità 1-1 Con Van Gurp e Charles in seconda e prima, alla battuta ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei Softball 2019 in DIRETTA : 0-1 - inizio in salita per le azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 2 out per l’Italia, c’è un altro strikeout. Arriva il momento di Giulia Longhi. 1-1 Strikeout per Birocci, che torna nel dugout. 1 out per l’Italia, ora con Beatrice Ricchi a fronteggiare Voortman. 1-1 Lisa Birocci ora con la mazza in mano 1-1 FUORICAMPO DI MARTA GASPAROTTO! Pareggio immediato dell’Italia a inizio secondo inning! 0-1 Torna al lancio Voortman, questa ...

Softball - Europei 2019 : Italia-Olanda - la quindicesima finale per un classico senza tempo : 15. Tante sono le volte che Italia e Olanda si sono affrontate in finale agli Europei di Softball, ed è un appuntamento che torna a ripetersi anche a Ostrava, quasi in una specie di secondo atto di una sequenza che potrebbe avere un seguito al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di fine luglio a Utrecht. L’Italia arriva a questa finale con una sola sconfitta alle spalle, subita proprio per mano delle olandesi (imbattute) nella seconda ...

Italia-Olanda - Finale Europei Softball 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si disputerà quest’oggi la Finale degli Europei di softball 2019, quella che ormai è la classica sfida sia di questo sport che del suo parente più prossimo, il baseball, a livello continentale: Italia-Olanda. Le olandesi arrivano a questo appuntamento decisivo da imbattute nella manifestazione, mentre le azzurre hanno subito l’unica sconfitta proprio contro le loro grandi rivali, nella seconda fase. A Ostrava, chiaramente, si resetta ...

Softball - Europei 2019 : la finale sarà tra Olanda e Italia! Sfida all’ultimo colpo tra Spagna e Francia - Gran Bretagna ko : sarà tra Italia e Olanda la finale degli Europei di Softball 2019, con l’ultima giornata del round robin che ha premiato la Selezione del Bel Paese, capace di sconfiggere 7-0 in cinque inning la Gran Bretagna, nella sua peggiore versione della manifestazione, grazie a ben sette valide totali, di cui tre fuoricampo. Fa festa anche l’Olanda, che supera nonostante qualche fatica di troppo, in una Sfida priva di motivazioni le padrone di ...

Softball - Europei 2019 : Italia in finale! Gran Bretagna sconfitta 7-0 - domani l’ultimo atto contro l’Olanda : La Nazionale Italiana di Softball è in finale degli Europei 2019! Questo il verdetto scaturito dall’incontro di questa sera contro la Gran Bretagna, formazione rivelazione del torneo, e sconfitta con un netto 7-0. Pronti via e le azzurre passano in vantaggio con il fuoricampo di Amanda Fama, mentre nel secondo inning è Andrea Howard a replicare, per un 2-0 arrivato senza concedere valide. Nel terzo parziale è poi Erika Piancastelli, tra le ...

Softball - Europei 2019 : Olanda vincente sulla Gran Bretagna - che sfiderà l’Italia per la finale. Fuori gioco tutte le altre : Nella prima giornata della terza fase degli Europei di Softball, si sa già chi potrà lottare per un posto in finale e chi, invece, non ci sarà. L’Olanda ha già il suo posto in finale assicurato; l’Italia dovrà sudarselo nella sfida decisiva contro la Gran Bretagna. I responsi di poche ore fa sono chiari, con la doppia vittoria delle olandesi su Spagna e Gran Bretagna e delle azzurre su Repubblica Ceca e ancora Spagna: le olandesi ...

Softball - Europei 2019 : Italia ancora vittoriosa - Spagna battuta 5-1. Domani sfida decisiva alla Gran Bretagna per la finale : L’Italia fa un altro passo in avanti nella terza fase degli Europei di Softball 2019. Le azzurre del manager Enrico Obletter superano per 5-1 una combattiva Spagna, e si andranno dunque a giocare tutte le chance di andare in finale nella giornata di Domani contro la Gran Bretagna, alle ore 18:30 in quel di Ostrava. Sarà una sfida dal verdetto molto semplice: la vincente sfiderà l’Olanda nell’ultimo atto, la perdente farà la ...

Softball - Europei 2019 : l’Italia sconfigge 10-0 la Repubblica Ceca e alimenta le speranze di accesso alla finale : Buona la prima odierna per l’Italia nel round robin finale degli Europei di Softball 2019, con le azzurre capaci di sconfiggere 10-0 le padrone di casa della Repubblica Ceca, al termine di una gara molto spettacolare, iniziata nel segno delle due pitcher Greta Cecchetti e Katelyn Humhej, che non concedono valide fino al quarto inning. A quel punto la gara si accende all’improvviso, con Laura Vigna che realizza un triplo, preludio al ...