Softball | Europei 2019 | Italia-Olanda | la quindicesima finale per un classico senza tempo

Italia-Olanda - Finale Europei Softball 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si disputerà quest’oggi la Finale degli Europei di softball 2019, quella che ormai è la classica sfida sia di questo sport che del suo parente più prossimo, il baseball, a livello continentale: Italia-Olanda. Le olandesi arrivano a questo appuntamento decisivo da imbattute nella manifestazione, mentre le azzurre hanno subito l’unica sconfitta proprio contro le loro grandi rivali, nella seconda fase. A Ostrava, chiaramente, si resetta ...

Softball - Europei 2019 : la finale sarà tra Olanda e Italia! Sfida all’ultimo colpo tra Spagna e Francia - Gran Bretagna ko : sarà tra Italia e Olanda la finale degli Europei di Softball 2019, con l’ultima giornata del round robin che ha premiato la Selezione del Bel Paese, capace di sconfiggere 7-0 in cinque inning la Gran Bretagna, nella sua peggiore versione della manifestazione, grazie a ben sette valide totali, di cui tre fuoricampo. Fa festa anche l’Olanda, che supera nonostante qualche fatica di troppo, in una Sfida priva di motivazioni le padrone di ...

Softball - Europei 2019 : Italia in finale! Gran Bretagna sconfitta 7-0 - domani l’ultimo atto contro l’Olanda : La Nazionale Italiana di Softball è in finale degli Europei 2019! Questo il verdetto scaturito dall’incontro di questa sera contro la Gran Bretagna, formazione rivelazione del torneo, e sconfitta con un netto 7-0. Pronti via e le azzurre passano in vantaggio con il fuoricampo di Amanda Fama, mentre nel secondo inning è Andrea Howard a replicare, per un 2-0 arrivato senza concedere valide. Nel terzo parziale è poi Erika Piancastelli, tra le ...

Softball - Europei 2019 : Olanda vincente sulla Gran Bretagna - che sfiderà l’Italia per la finale. Fuori gioco tutte le altre : Nella prima giornata della terza fase degli Europei di Softball, si sa già chi potrà lottare per un posto in finale e chi, invece, non ci sarà. L’Olanda ha già il suo posto in finale assicurato; l’Italia dovrà sudarselo nella sfida decisiva contro la Gran Bretagna. I responsi di poche ore fa sono chiari, con la doppia vittoria delle olandesi su Spagna e Gran Bretagna e delle azzurre su Repubblica Ceca e ancora Spagna: le olandesi ...

Softball - Europei 2019 : Italia ancora vittoriosa - Spagna battuta 5-1. Domani sfida decisiva alla Gran Bretagna per la finale : L’Italia fa un altro passo in avanti nella terza fase degli Europei di Softball 2019. Le azzurre del manager Enrico Obletter superano per 5-1 una combattiva Spagna, e si andranno dunque a giocare tutte le chance di andare in finale nella giornata di Domani contro la Gran Bretagna, alle ore 18:30 in quel di Ostrava. Sarà una sfida dal verdetto molto semplice: la vincente sfiderà l’Olanda nell’ultimo atto, la perdente farà la ...

Softball - Europei 2019 : l’Italia sconfigge 10-0 la Repubblica Ceca e alimenta le speranze di accesso alla finale : Buona la prima odierna per l’Italia nel round robin finale degli Europei di Softball 2019, con le azzurre capaci di sconfiggere 10-0 le padrone di casa della Repubblica Ceca, al termine di una gara molto spettacolare, iniziata nel segno delle due pitcher Greta Cecchetti e Katelyn Humhej, che non concedono valide fino al quarto inning. A quel punto la gara si accende all’improvviso, con Laura Vigna che realizza un triplo, preludio al ...

Softball - Europei 2019 : Italia - il torneo di qualificazione alle Olimpiadi è in tasca. Una terza fase d’assalto per cercare la finale : Non c’è solo la terza fase che sta per cominciare per l’Italia come effetto delle due vittorie nel secondo girone degli Europei di Softball in corso di svolgimento in Repubblica Ceca e Polonia. Le azzurre, infatti, entrando nelle prime sei hanno conquistato l’accesso al torneo che qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma a Utrecht dal 23 al 27 luglio. L’obiettivo, sia chiaro, non era certamente irraggiungibile ...

Softball - Europei 2019 : Italia ancora corsara - con la Grecia è 11-0. Domani l’inizio della terza fase : L’Italia, con una prova di grande autorità, inserisce il proprio nome nell’elenco delle partecipanti alla terza fase degli Europei 2019. Le azzurre del manager Enrico Obletter, a Ostrava, in Repubblica Ceca, non lasciano scampo alla Grecia, superata con un chiaro 11-0 in una partita durata soltanto quattro inning. La squadra Italiana chiude da seconda il girone F, dietro all’Olanda, e si appresta dunque a vivere la terza fase: ...

Softball - Europei 2019 : si chiude la seconda fase - Italia nel girone finale insieme ad una strepitosa Gran Bretagna : Si è chiusa anche la seconda fase degli Europei di Softball 2019, che ad Ostrava (Repubblica Ceca) ha emesso i verdetti per quanto riguarda le sei qualificate al girone finale che assegnerà la medaglia d’oro. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di oggi. GRUPPO E: Grande prova di forza della Gran Bretagna, che conferma le sensazioni positive degli ultimi giorni e si impone 2-0 sulla Repubblica Ceca e 7-0 sulla Spagna. Entrambe le ...

Softball - Europei 2019 : l’Italia torna sul treno della vittoria - Francia battuta 7-0. Stasera la Grecia : Dopo lo stop di ieri imposto dall’Olanda, torna alla vittoria l’Italia nella seconda fase degli Europei di Softball. Le azzurre battono la Francia con il punteggio di 7-0, e questa sera, alle 20:15, torneranno in campo contro la Grecia per staccare il pass per la terza e decisiva fase, quella in cui si dovrà andare a caccia dell’ingresso nella finale di sabato. Si comincia subito con due buone notizie: una è la presenza di ...

Softball - Europei 2019 : Italia ko contro l’Olanda nella seconda fase - tutto facile per la Repubblica Ceca : Ultima giornata di gare nella fase a gironi degli Europei di Softball 2019, che coincide anche con l’inizio della seconda fase, che ha da subito riservato molto spettacolo. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di martedì 2 luglio. GIRONE A: chiude la primo posto la Repubblica Ceca padrona di casa, che sconfigge 10-0 il Belgio e 9-0 la Francia, seconda, a seguito del 9-2 rifilato alla Svezia, terza. Le scandinave si ...

Softball - Europei 2019 : Italia sconfitta dall’Olanda 6-2 nel primo match della seconda fase : Inizia nel peggiore dei modi per l’Italia la seconda fase degli Europei di Softball 2019, con la Nazionale che esce con le ossa rotte dal confronto con l’Olanda, cedendo l’intera posta in palio per il punteggio di 6-2. Inizio di gara subito in salita per le azzurre, che nel primo inning subiscono il fuoricampo di Britt Vonk, con le oranje che raddoppiano poi con la corsa di Eva Voortman, mentre la Selezione del Bel Paese riesce ...

Softball - Europei 2019 : Italia imbattuta nel primo girone - Spagna sconfitta 7-0. Subito Olanda nella seconda fase : Cinque vittorie su altrettante partite, 81 punti realizzati (la metà dei quali nel match d’apertura con la Turchia), nessuno concesso. E’ questo il bilancio dell’Italia nel primo girone agli Europei di Softball in corso di svolgimento in Repubblica Ceca e Polonia. Le azzurre hanno superato, per concludere questa parte iniziale del cammino continentale, la Spagna con il punteggio di 7-0, in una sfida che si sarebbe dovuta ...

Softball - Europei 2019 : l’Italia spazza via anche Israele per 7-0 - quarta vittoria consecutiva per le azzurre : Continua la marcia della Nazionale italiana di Softball agli Europei 2019, con la Selezione del Bel Paese capace di sconfiggere Israele per 7-0, in una gara meno facile delle precedenti, sbloccata solamente al secondo inning, dal fuoricampo di Lisa Birocci, raddoppiando poi nel terzo parziale, nuovamente a seguito di un home run, messo a segno da Erika Piancastelli, dal braccio caldissimo in questa manifestazione. Nel terzo inning arriva anche ...